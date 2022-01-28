Как выглядят и сколько стоят в Минске квартиры с саунами 2 28.01.2022, 15:21

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Цена самой дорогой — $1 500 000 по курсу.

Часто ли вы встречали сауну не в каком-нибудь частном доме, а в самой обыкновенной квартире многоэтажки? Так вот, они существуют. Правда, чтобы стать обладателем такого жилья, придется раскошелиться: цены стартуют от $100 000 по курсу. По крайней мере, в подборке onliner.by.

$135 000 по курсу

Трешка с ремонтом в ретростиле находится в панельке на улице Воронянского. Площадь — 81,9 кв. м. На ней уместилась гостиная с обеденной зоной, спальня, рабочий кабинет, кухня и два санузла. В одном из них есть сауна. Продается квартира со всей мебелью, техникой и даже электрокамином (надеемся, что впечатляющая коллекция оружия тоже входит в этот перечень).

$408 000 в эквиваленте

За эту сумму можно обзавестись четырехкомнатным жильем в трехэтажке на улице Парниковой. Размер — 132,4 «квадрата». Современный дизайн с хорошим освещением, декором, мебелью. Гостиная здесь объединена с кухней и обеденной зоной, которую отличают панорамные окна с видом на зелень во дворе. А вот что еще пишут об этой квартире сами владельцы: «Кухня оснащена полным комплектом встроенной техники элитных производителей. Столешница и другие элементы декора и отделки выполнены из натурального камня, дерева, шпона. Установлен кондиционер и теплые полы». Сауна, понятное дело, тоже имеется.

Новых хозяев ждет и отапливаемый гараж на два парковочных места, бытовые помещения, зона отдыха на открытом воздухе с ландшафтным дизайном.

$575 000

Столько стоит четырешка в «доме Чижа» на улице Сторожевской. Площадь — 141,2 кв. м. На полу — мрамор с системой обогрева и паркетная доска, на стенах — венецианская штукатурка и обои. А по словам собственников, все комнаты обставлены «брендовой мебелью». Из гостиной и основной спальни открывается вид на Свислочь. В квартире два санузла с сауной, джакузи, душевой и биде.

$588 000 по курсу

Такая цена у элегантной светлой трешки в жилом комплексе «Залаты маёнтак» на улице Грибоедова. Размер — 144 «квадрата». Высота потолков — 3 м. Вся мебель из Италии. Помимо жилых комнат, есть еще и гардеробная. В ванной — сауна из липы, лиственницы и кедра.

$1 500 000 в эквиваленте

Еще один вариант в ЖК «У Троицкого» — трешка площадью 129,3 кв. м. Над интерьером работал дизайнер. «Итальянские отделочные материалы, коллекционная мебель и предметы декора. Отделка двух санитарных узлов (в одном из них и скрывается сауна), подоконники, столы, пол — из натурального мрамора. Множество встроенных шкафов и просторная гардеробная», — говорят хозяева.

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