Дочь Назарбаева вышла из состава политсовета правящей партии Казахстана

Дочь Назарбаева вышла из состава политсовета правящей партии Казахстана1
- 28.01.2022, 15:32
Также из списка исчезли приблеженные к елбасы люди.
Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева вышла из состава политического совета правящей партии Nur Otan.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Также в новом списке отсутствуют бывший премьер-министр страны Аскар Мамин и первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
27 января депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.
Ранее три зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинули руководящие должности в крупных казахстанских нацкомпаниях.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главу ЦИК, родственника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Берика Имашева.