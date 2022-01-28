Дочь Назарбаева вышла из состава политсовета правящей партии Казахстана 1 28.01.2022, 15:32

Дарига Назарбаева

Также из списка исчезли приблеженные к елбасы люди.

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева вышла из состава политического совета правящей партии Nur Otan.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Также в новом списке отсутствуют бывший премьер-министр страны Аскар Мамин и первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

27 января депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.

Ранее три зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинули руководящие должности в крупных казахстанских нацкомпаниях.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главу ЦИК, родственника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Берика Имашева.

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