В Варшаве появится памятник героям белорусской революции 1 28.01.2022, 16:03

1,786

Таким образом власти польской столицы хотят поддержать борющихся за свободу белорусов.

В варшавском микрорайоне Воля будет установлен памятник героям белорусской революции, сообщает Gazeta Wyborcza. Его разместят в парке Шиманского — крупнейшем парке в этом микрорайоне польской столицы.

Над инсталляцией под названием «Проспект восходящего солнца» работает известный польский скульптор Павел Альтхаммер. Она будет состоять из семи отлитых из алюминия фигур, представляющих демократических активистов, заключенных режимом Александра Лукашенко.

Речь идет о журналисте и польском активисте Анджее Почобуте, руководителе Союза поляков в Беларуси Анжелике Борис, представителе предвыборного штаба Викторе Бабарике Марии Колесниковой, белорусском блогере Сергее Тихановском, который попал за решетку за три месяца до выборов.

По словам скульптора, раскрашенные золотым цветом фигуры белорусских героев будут идти с высоко поднятой головой, как будто их только что освободили из неволи. «Она должна напомнить о заключенных активистах и одновременно показать, что у них в Польше есть друзья, что мы страдаем вместе с белорусами», — говорит скульптор.

«Таким образом мы хотим символически поддержать белорусов на самом сложном этапе борьбы за свободу. Сейчас Беларусь оказалась в том месте, в котором Польша после объявления военного положения», — считает мэр Воли Кшиштоф Стшалковский.

«Мне очень нравится эта идея», — говорит о памятнике президент Варшавы Рафал Тшасковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».