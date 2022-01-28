Путепровод над Немигой полностью смонтировали 3 28.01.2022, 16:46

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Эксперты не уверены в его устойчивости.

Конструкция путепровода на проспекте Победителей над Немигой уже полностью смонтирована. Сейчас ведутся работы на прилегающих участках улично-дорожной сети, сообщает агентство «Минск-Новости».

Белорусский архитектор и урбанист считает, что за месяц построить новый путепровод реально, ведь «основной конструктивный остов возведен», а остальную часть собирают из готовых элементов, сделанных на заводе. Однако тот факт, что строительство ведется без первых стадий — архитектурного проекта и строительных испытаний — у нее вызывает недоумение.

— Видимо, эти стадии проходят одновременно. Но все же непонятно, как это возможно. Ясно, что власти хотят сделать объект быстрее, но все же такая скорость и полная закрытость информации по строительству вызывают опасения и недоверие. Конечно, запас прочности конструкции должен быть повышен. Тем не менее, опасно ли будет пользоваться путепроводом — неизвестно. Тут уже похоже на игру в русскую рулетку.

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