Специалисты о строящемся на Немиге мосте: Это похоже на русскую рулетку 7 27.01.2022, 11:44

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Есть риск, что работники, чтобы успеть вовремя, будут упрощать технологический процесс в строительстве.

Новый, взамен рухнувшего путепровод на Немиге строят круглосуточно. Было заявлено, что движение по нему запустят к 10 февраля. Журналист zerkalo.io на условиях анонимности узнал мнение профильных специалистов о безопасности возведения конструкции за столь короткое время.

Что случилось?

Ночью 8 января поступило сообщение об обрушении части путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига в Минске. В результате происшествия никто не пострадал.

10 января Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 305 Уголовного кодекса (Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). По первой статье виновным грозит до трех лет лишения свободы, по второй — до шести.

По поручению председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева было решено полностью разобрать путепровод, который был построен 60 лет назад, и возвести новый в течение месяца. Ранее директор Горремавтодора Денис Глинский сообщал, что автомобили по новому путепроводу поедут через «несколько месяцев». Такие же сроки называл и заместитель Кухарева Александр Дорохович.

На прошлой неделе заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин назвал конкретную дату по запуску движения по новому мостовому сооружению — 10 февраля.

«Это строительство похоже на русскую рулетку»

Белорусский архитектор и урбанист считает, что за месяц построить новый путепровод реально, ведь «основной конструктивный остов возведен», а остальную часть собирают из готовых элементов, сделанных на заводе. Однако тот факт, что строительство ведется без первых стадий — архитектурного проекта и строительных испытаний — у нее вызывает недоумение.

— Видимо, эти стадии проходят одновременно. Но все же непонятно, как это возможно. Ясно, что власти хотят сделать объект быстрее, но все же такая скорость и полная закрытость информации по строительству вызывают опасения и недоверие. Конечно, запас прочности конструкции должен быть повышен. Тем не менее, опасно ли будет пользоваться путепроводом — неизвестно. Тут уже похоже на игру в русскую рулетку.

«Построить за месяц реально. А вот ездить по нему или нет — посмотрим»

Мнение специалистов дорожной отрасли о скорости строительства нового путепровода разделились. Кто-то из них считает, что сроки слишком сжатые и «раньше апреля объект не сдать»; другие говорят, что реально сделать конструкцию в заявленные сроки.

— В режиме ЧП по-другому нельзя и эти работы выполнимы. Думаю, сейчас проект используется типовой, а конструктивные элементы для путепровода — готовые. Единственное, очень жаль подрядчика — Мостостроительное управление № 6 ОАО «Мостострой». Их работа находится под тотальным контролем, — заявил руководитель одного из дорожно-строительных предприятий.

Еще один наш собеседник, работающий в дорожно-строительной сфере вспомнил, что в 2017-м году показатели по бетону на путепроводе «были шикарными», т.е. соответствовали всем нормам. Что случилось за эти четыре с половиной года — пока неизвестно. Сегодня специалист обеспокоен скоростью принятия проектного решения, его качеством, а также результатами диагностики того, что осталось после разборки путепровода и будет использоваться в новой конструкции.

Тем не менее, он считает, что «в сжатые сроки путепровод сделать можно», но есть некоторые нюансы.

— Не надо забывать, что работа ведется зимой с многочисленными переходами температуры через ноль градусов — некоторым частям конструкций это сильно вредит на этапе возведения. Но, так как проектного решения в публичном доступе нет, то оценить масштаб сложно. В любом случае было бы лучше, если бы температура держалась постоянно -8 или +4, а не «вверх-вниз».

Он убежден, что важно учитывать и человеческий фактор: люди привыкли делать такую работу за определенный срок, а сейчас его сокращают. Есть риск, что работники, чтобы успеть вовремя, иногда будут упрощать технологический процесс в строительстве.

Специалист также отметил, что в последнее время он сталкивается с рассуждениями людей о том, что, мол, путепровод делают неправильно, ведь новый уложенный бетон должен «вызревать» 28 дней — движение по такому пускать нельзя. Однако, отмечает собеседник, это мнение безосновательно.

— Для строительства путепровода над Немигой используют готовые бетонные балки, которые привозят с завода. Поэтому опасения о «дозревании» бетона здесь неуместны.

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