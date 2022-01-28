Ученые: Птицы меняют порядок песен в своем репертуаре, чтобы удержать аудиторию 28.01.2022, 17:18

Щебетанье овсянки и ее «птичий разум» намного сложнее и ближе к человеческому языку, чем можно было представить.

В новом исследовании узнали, что самцы овсянок намеренно перемешивают свой песенный репертуар, чтобы поддержать интерес у женской аудитории, пишет "Вокруг света".

Исследование проводилось лабораторией профессора биологии Стивена Новицки из Дюкского университета совместно с его коллегами из университета Майями. Результаты исследования показали, что поющие самцы следят за порядком исполнения своих песен. И так как часто они могут петь до 30 минут без перерыва, то они склонны редактировать как свой текущий плейлист, так и следующий.

Певчие овсянки, которых еще называют певчие зонотрихии или певчие воробьи, часто встречаются на всей территории Северной Америки. У этого вида поют только самцы. С помощью песен они защищают свою территорию и ухаживают за самочками.

Когда самец пытается привлечь внимание самки, он запасается примерно 12 различными песнями, каждая из которых длится около двух секунд. На исполнение всего своего репертуара у овсянок уходит около получаса, потому что они повторяют одну и ту же песню несколько раз, прежде чем переходят к следующей. Самцы певчих овсянок не только меняют количество повторов, но и перемешивают порядок исполнения своих мелодий каждый раз, когда исполняют свой хитовый альбом. Однако остается неизвестным, меняют ли самцы порядок песен и количество повторов случайно или намеренно.

Чтобы получить какие-то данные о том, случайно или нет птицы перемешивают порядок мелодий, ученые вооружились записывающими устройствами и отправились в леса северо-востока Пенсильвании. Там они направили микрофоны в сторону деревьев и терпеливо ожидали по пять часов в день.

После записи полного набора песен у более чем 30 птиц ученые изучали визуальные спектрограммы трелей, анализируя как часто исполнялась каждая из песен и в каком порядке. Первой подсказкой к тому, что самцы следят за своим щебетанием, чтобы избежать повторов, стало то, что по аналогии с плейлистом в Spotify самцы обычно исполняли весь свой репертуар прежде чем приступить к повторам.

Ученые также обнаружили, что чем чаще овсянка пела какую-то из песен, то тем дольше она потом не повторялась. Например, если самец исполнял песню А десять раз подряд, он проходил через гораздо большее число вариаций других песен, прежде чем снова вернуться к песне А. И наоборот, если песню А пропели раза три, то самец споет гораздо меньшее количество других песен, прежде чем вернуться к все еще новой и незаслуженно мало исполненной песне А.

Все эти находки показывают, что певчие овсянки обладают исключительно редким исполнительским талантом. Суть его состоит в том, что та песня, которую самец поет сейчас, зависит от того, что он исполнял полчаса назад. Это в 360 превышает способности к запоминанию предыдущего рекордсмена, канарейки, которая может жонглировать подобным образом только пятью секундами информации о песне.

Это конечно очень внушительно, но другие предположения, выдвинутые в ходе данной работы, не настолько ясны. Авторы исследования предполагают, что порядок слов человеческого языка может быть не настолько уникальным, как когда-то думали.

Еще только предстоит узнать, дает ли способность лучше миксовать треки самцам овсянки какие-то преимущества в завоевании самки. Возможно самок привлекают лучшие ди-джеи леса, и они не сбегут в результате с другим самцом, соскучившись от однообразного репертуара.

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