«Урока из Казахстана синепалый так и не понял» 28.01.2022, 17:24

Елбасы списали в утиль те, кто рьяно за него ратовал.

Telegram-канал «Ник и Майк» видит в казахстанской ситуации сценарий, который будет повторяться во всех странах, где диктаторы решатся на управляемый транзит:

— Урока из Казахстана синепалый так и не понял. По его словам, там переворот, устроенные Западом. А по факту — переворот, который поддержали войска ОДКБ.

Самое смешное, что пока синепалый распинался про зловредный Запад, в Казахстане спокойно отменили все сложные юридические конструкции, которые гарантировали Назарабаеву пожизненные статусы, уволили очередных представителей клана и сделали Токаева председателем правящей партии. Причем единогласно проголосовали за то те, кто еще вчера рьяно ратовал за Назарбаева — и осуществлял всенародное «одобрямс». Это чисто для фиксации неустойчивости авторитарных систем с декоративными органами.

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