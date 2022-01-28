«Урока из Казахстана синепалый так и не понял»
- 28.01.2022, 17:24
Елбасы списали в утиль те, кто рьяно за него ратовал.
Telegram-канал «Ник и Майк» видит в казахстанской ситуации сценарий, который будет повторяться во всех странах, где диктаторы решатся на управляемый транзит:
— Урока из Казахстана синепалый так и не понял. По его словам, там переворот, устроенные Западом. А по факту — переворот, который поддержали войска ОДКБ.
Самое смешное, что пока синепалый распинался про зловредный Запад, в Казахстане спокойно отменили все сложные юридические конструкции, которые гарантировали Назарабаеву пожизненные статусы, уволили очередных представителей клана и сделали Токаева председателем правящей партии. Причем единогласно проголосовали за то те, кто еще вчера рьяно ратовал за Назарбаева — и осуществлял всенародное «одобрямс». Это чисто для фиксации неустойчивости авторитарных систем с декоративными органами.