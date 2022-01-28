Что стало с лаской, которая поселилась в машине жителя Гродно? 28.01.2022, 17:44

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Фото: vgr.by

Хозяин машины рассказал, что пытался выманить зверька колбасой.

Житель Гродно купил машину, но пользоваться автомобилем не мог — внутри поселилась ласка и покидать свое жилище не хотела. Но сейчас зверек, скорее всего, все же выбрался из автомобиля. Во всяком случае, хозяин транспорта ласку не видел уже несколько дней, рассказывает продолжение истории газета «Вечерний Гродно».

Поселившуюся в машине ласку предлагала помочь выманить семья из Минска. Супруги даже были готовы забрать ее себе. Опыт общения с подобными животными у пары есть — сейчас они держат двух ласок. Однако зверек пропал.

Хозяин машины рассказал, что пытался выманить ласку колбасой, но спустя сутки продукт так и остался лежать в машине. После этого оставлял куриное яйцо на коврике перед передним пассажирским сидением, оно — пропало.

— На днях в гости заезжал мой родной дядя. Я ему рассказал о своих «приключениях» с машиной и зверьком. Оказалось, у него был опыт общения с подобными животными. Дядя сказал, что самый простой способ — оставить зеркало в машине: ласка не терпит конкуренции и сбежит. Я так и сделал и снова положил куриное яйцо в машине. И… оно осталось нетронутым. Надеюсь, ласка покинула свое передвижное «гнездышко», — рассказывает Андрей.

На этом, как оказалось, приключения Андрея не закончились. Когда мужчина решил прокатиться на своем автомобиле, он почему-то не завелся. Машину пришлось отбуксировать на СТО.

— Думаю, что ласка убежала. Специалисты СТО пока не звонили, значит, на глаза ласка им не попадалась, а, может, пока не попадалась, — шутит Андрей.

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