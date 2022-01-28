Украина временно отсоединится от энергосистемы Беларуси 1 28.01.2022, 18:25

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Киев ведет активную работу по интеграции энергосистемы страны с европейской.

В феврале Украина временно отсоединится от энергосистем России и Беларуси для тестирования работы в изолированном режиме.

Как передает корреспондент unian.net, об этом в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В следующем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме", - сказал премьер.

По его словам, сейчас идет активная работа по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E, или так называемый, энергетический безвиз.

"Украина придерживается взятых на себя обязательств полной интеграции, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем России и Белоруссии", - сказал он.

Он добавил, что это позволит уменьшить влияние России на энергетику и безопасность Украины и Европы.

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