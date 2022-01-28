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Российский теннисист устроил дикую истерику на Australian Open

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  • 28.01.2022, 21:05
  • 10,106
Российский теннисист устроил дикую истерику на Australian Open
Даниил Медведев

Видеофакт.

Российский теннисист Даниил Медведев устроил настоящую истерику во время полуфинального матча мужского одиночного турнира Australian Open против грека Стефаноса Циципаса, пишет apostrophe.ua.

По окончании второго сета, который представитель РФ проиграл, он начал кричать на судью. Медведев проявил приступ агрессии, будучи недовольным тем, что его сопернику из трибун давал подсказки его отец.

На видео слышно, как россиянин говорит в адрес судьи: "Ты тупой?"

Сам матч завершился победой Медведева со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В финале турнира, который состоится в воскресенье, 30 января, Даниил встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

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