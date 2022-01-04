WSJ: Стало известно, для чего Россия похитила из Киева тело князя Ярослава Мудрого 10 4.01.2022, 14:59

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Российская пропаганда базируется на ложной идее.

Тело киевского князя Ярослава Мудрого пропали без вести после того, как его склеп в 1939 году был вывезен в Ленинград. Так Украина потеряла колоссальную историческую ценность – остатки правителя, которые могли доказать европейское, а не российское наследие страны и опровергнуть современную российскую пропаганду. Об этом говорится в исследовании авторитетного американского издания The Wall Street Journal.

Современная российская пропаганда базируется на ложной идее «единого исторического и духовного пространства» Украины и России. Этим Кремль пытается оправдать свое вторжение на территорию соседнего государства. Вместе с тем официальный Киев настаивает на принадлежности к европейской культуре.

Авторы исследования утверждают, что конец конфликта могло бы положить тщательное изучение остатков тела Ярослава Мудрого, которые таинственным образом исчезли чуть менее ста лет назад.

В наши дни Москва пытается присвоить имя киевского князя. Недавно его именем был назван новый фрегат ВМС РФ в Балтийском море.

Князь ушел из жизни в 1054 году, после чего был похоронен в белом мраморном саркофаге в киевском Софийском соборе. До советской оккупации территории Украины тело находилось в безопасности.

Однако, накануне Второй мировой войны, в 1939 году большевики приняли решение о перевозке саркофага в Ленинград (Санкт-Петербург) якобы для проведения исследования.

Позже саркофаг был возвращен в Киев, но уже без тела князя. В 2009 году украинские ученые открыли саркофаг для проведения собственного анализа ДНК костей Ярослава Мудрого, однако останков князя там не было. Внутри имелся только женский скелет, вероятно, дружины князя Ингигерды.

Через некоторое было высказано предположение, что тело князя может находиться на территории США. В частности известно, что генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская в 2010 году посетила церковь Святой Троицы Русской православной церкви в Нью-Йорке, где расспрашивала местное духовенство Московского патриархата о местонахождении тела князя Ярослава Мудрого. Там ему не смогли предоставить достоверную информацию.

В наши дни украинские власти пытаются установить местонахождение тела князя и добиться его возвращения в Киев. В 2016 году Администрация президента Украины обратилась в Министерство юстиции США с просьбой помочь в розыске останков Ярослава Мудрого. После этого чиновники Министерства национальной безопасности США провели ряд обысков в религиозных сооружениях РПЦ в Америке, однако желаемый результат после проведения следственных действий достигнут не был.

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