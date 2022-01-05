Стало известно, когда начнется суд на журналистом «Трибуны» Ивулиным 2 5.01.2022, 16:03

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Александр Ивулин

Процесс состоится в суде Советского района Минска.

Суд над 29-летним журналистом, блогером и футболистом "Крумкачоў" Александром Ивулиным назначен на 17 января. Процесс состоится в суде Советского района Минска, передает Еврорадио.

Ивулина обвиняют по ч. 1 ст. 42 Уголовного кодекса («организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти»).

Журналиста задержали 3 июня и сперва присудили административный арест — 30 суток. А 2 июля Ивулин получил статус подозреваемого по уголовному делу.

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