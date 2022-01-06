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На Жлобинском мясокомбинате обрушилась кровля

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  • 6.01.2022, 9:54
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На Жлобинском мясокомбинате обрушилась кровля

Происшествие случилось в здании компрессорного цеха.

На Жлобинском мясокомбинате обрушилась плита кровли компрессорного цеха.

Происшествие случилось 5 декабря в здании компрессорного цеха на территории ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат», сообщает МЧС.

Сообщение об обрушении одной из шести железобетонных плит кровли в службу спасения поступило в 19.46.

В результате никто не пострадал, осталось целым оборудование, технологический процесс происшествие не нарушило.

Причина обрушения устанавливается.

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