Как празднуют Рождественский Сочельник православные христиане 6.01.2022, 17:40

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Рождественская всенощная продолжается приблизительно три часа.

6 января православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. Это последний день Рождественского поста и канун Рождества Христова, пишет aif.by.

Почему предрождественский день называют Сочельником?

Название Сочельник происходит от слова «сочиво» (пшеничные зёрна, размоченные соком из семян). Сочивом было принято угощаться в канун Рождества после появления первой звезды. Традиция поститься «до первой звезды» связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

В Сочельник по окончании литургии и на вечерней службе в центр храма выносят свечу, и священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову.

Как проходит церковная служба в этот день?

Рождественская всенощная (вечерняя церковная служба) продолжается приблизительно три часа. Потом служат литургию, а после богослужения наступает празднование Рождества. Люди приветствуют друг друга словами «с Рождеством Христовым» или «с праздником».

Если Сочельник выпадает на субботу или воскресенье, то праздничную всенощную служат в пятницу. В сам Сочельник служится литургия Иоанна Златоуста, а на Рождество в этом случае совершается литургия Василия Великого.

Как постятся в канун Рождества Христова?

Согласно церковному уставу, Типикону, пост предписан до конца вечерни. Те, кто причащается на ночной литургии, по церковной традиции должны воздержаться от приёма пищи не менее шести часов до причастия.

В Сочельник принято воздерживаться от пищи до появления первой звезды. Обычай поститься «до первой звезды» связан с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа. Согласно Евангелию от Матфея, звезда известила волхвов о рождении царя Иудейского. Звезда ознаменовала Рождество Иисуса, её принято называть «звездой Рождества» и Вифлеемской — по месту Его рождения.

Какие существуют традиции празднования Сочельника?

Согласно традициям, в Сочельник вся семья постилась, и только с первой звездой все садились за стол, на котором среди других постных блюд должны обязательно быть кутья, а также компот (узвар) или кисель; в зажиточных семьях стол украшал и фигурный мармелад.

В некоторых регионах существует традиция выпекать к празднику фигурки животных. С вечера, ближе к полуночи, начиналось колядование с песнями и колядками.

Что такое вертеп?

Рождественский вертеп (первоначальное значение — пещера, потаённое место) — это представление сцены Рождества Христова средствами различных искусств (скульптура, театр и др.).

Вертепом в таком театре называли особый ящик, в котором показывали кукольное представление. Внутри ящика обычно была двухъярусная сцена: в верхней части показывали поклонение новорождённому младенцу Иисусу, в нижнем — эпизоды с Иродом, после смерти которого следовала бытовая часть представления.

Главная декорация любого (большого или малого, со скульптурами или актёрами) вертепа — ясли с младенцем Иисусом, а главные персонажи — праведный Иосиф с длинной бородой, святая Дева Мария и царь Ирод. Кроме того, в вертепе могут присутствовать волхвы, ангелы, пастухи с овцами и разные животные (например, вол и осёл, которые, по преданию, согревали Иисуса своим дыханием).