Революции, закон и мы 5 Григорий Меламедов

8.01.2022, 11:06

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К вопросу об ответственности.

События в Казахстане показывают, что диктатура опасна не только из-за репрессий. Она опасна, потому что, оказывается, из нее очень трудно выйти мирным путем. Ведь при авторитарном режиме нет почтения к закону. Власть не уважает закон, поскольку она сама его пишет, зачеркивает, переписывает. И, естественно, она никогда не поставит эту бумажку выше самой себя. Оппозиция тоже не уважает диктаторские законы, видя в них право сильного, - не более, чем приказ какой-нибудь вражеской комендатуры. Как только сильный становится слабее, исчезает и его право. А если на тот момент не будет уважения к закону, то каким образом избежать хаоса? Рейтинг любого европейского премьера может упасть ниже 50, даже ниже 25 процентов, но это не приведет к стрельбе на улице: закон сработает, порядок сохранится. В авторитарной стране никаких сдерживающих механизмов не будет, если только там не живут одни добряки и альтруисты.

В наихудшем положении находятся как раз те, кто искренне поддерживают режим, будучи простыми гражданами. Они-то в закон верят и не понимают, что в критический момент он исчезнет. Что диктаторы уже теперь их предали в этом смысле.

Теперь самый главный вопрос: а мы, - инакомыслящие, оппозиционеры, - в каких отношениях находимся с действующим законом? Есть доля нашей ответственности, когда власть, ссылаясь на придуманное ею «право», расправляется с «врагами народа» и устраивает интервенции? Вроде бы, нет, ведь мы сами как бы жертвы. Виноват злой дядька с дубинкой, которого мы не любим. А если и когда этот дядька уронит дубинку, как президент Казахстана, и встанет вопрос: либо мирный переход к нормальной жизни, либо бунт и хаос. В этом тоже не будет нашей ответственности? Хорошо, а в чем же она есть?

До сих пор это была, в основном, российская проблема. После ввода войск в Казахстан она стала и белорусской тоже. Нет никакой разницы, подавляет ли диктатор внутренние выступления или участвует в захватнической войне. Если мы несем ответственность, то в обоих случаях. Если не несем, - то ни в первом случае, ни во втором.

Я не знаю ответа, а просто предлагаю об этом подумать. Может быть, превращение жертвы в активное действующее лицо как раз и начинается таким путем, - через решение вопроса об ответственности.

Отсюда следует, что инакомыслящие граждане должны заранее сформировать свою политическую элиту, - которая сумеет найти лазейки в имеющихся законах, быстро издать новые законы для переходного периода и заставить их соблюдать. То есть, отвергая сегодняшнее право сильного, отвергая войны и оккупации, все-таки воспитываться и воспитывать других в духе законопослушности. А как это сделать, если диктатура еще существует? Очень трудная задача! С ней не справился даже Горбачев, хотя имел огромную власть и запас времени в 3-4 переходных года. Не справились временные правительства, возникшие в разных частях бывшей империи в 1917 году. А нам надо будет справиться.

Григорий Меламедов, специально для Charter97.org

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