Российские оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС
- 1.10.2022, 8:11
- 1,758
Его вывезли в неизвестном направлении.
Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента «Энергоатома» Петра Котина.
Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова.
«Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом - он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции», - заявил Котин.
Он призвал немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению службы на АЭС.
«Отдельно обращаюсь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей», - добавил Котин.