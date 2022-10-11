Экс-командир чеченского отряда из Сирии будет воевать на стороне Украины 11.10.2022, 11:27

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Рустам Ажиев (слева на фото)

Ранее его подразделение сражалось против диктатора Асада.

На стороне Украины в войне с Россией будет участвовать чеченский отряд под руководством экс-командира группы «Аджнад аль-Кавказ» Абдул-Хакима Шишани (Рустама Ажиева). Ранее эта группа воевала в Сирии против правительственных войск, сейчас она уже прибыла в Украину, сообщает телеграм-канал «Чеченцы в Украине». В России «Аджнад аль-Кавказ» признана террористической организацией.

Эту информацию подтвердил также источник «Кавказ.Реалии». По словам собеседника, Ажиев и его отряд будут частью Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в составе интернационального легиона Украины. Ажиев якобы намерен собрать почти половину всей своей бывшей группы (в Сирии под его командованием было несколько сотен чеченцев).

ОБОН был создан председателем правительства непризнанной республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Командиром батальона назначен полковник Хаджи-Мурат Зумсо. Это уже четвертое подразделение, созданное живущими за границей сторонниками независимости Чечни для помощи Украине.

«Аджнад аль-Кавказ» являлся независимым джамаатом. В контексте сирийской войны и джихадистских групп это значит, что они никому не присягали, не находились у кого-либо в подчинении и не входили в состав другой группировки. В октябре 2017 года руководители группировки заявили о приостановке своего участия в войне в Сирии из-за внутренних конфликтов среди сирийских джамаатов (боевых групп) до тех пор, пока «другие группы не определятся со своей стратегией на арене сирийского джихада».

Рустам Ажиев также командовал Центральным фронтом непризнанной Ичкерии во время второй российско-чеченской войны. В 2019 году говорилось о его самоподрыве, но впоследствии неподтвержденные источники в зоне конфликта это опровергли. В октябре прошлого года в Турции задержали шесть уроженцев Чечни, которых обвинили в подготовке покушения на Ажиева и оппозиционного блогера Хасана Халитова.

Тогда сообщалось, что за убийство Халитова официальный Грозный был готов заплатить 300 тысяч американских долларов, а за Ажиева – несколько миллионов долларов. Разница в суммах связана якобы с тем, что в ликвидации второго заинтересованы и спецслужбы России.

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