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В российском Белгороде прогремели взрывы

  • 12.10.2022, 18:42
  • 1,286
В российском Белгороде прогремели взрывы

Жители города зафиксировали на камеру, вероятно, пролет ракеты и звуки взрывов.

В российском Белгороде прогремели взрывы. Об этом сегодня, 12 октября, сообщают российские СМИ и публикуют видео, снятое очевидцами.

На ролике заметен полет в небе, вероятно, ракеты или иного боеприпаса, после чего раздались взрывы.

«В Белгороде слышны взрывы. Вероятно, работает ПВО», — пишет Republic.

Что именно стало причиной взрывов, пока неизвестно.

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