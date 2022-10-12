В российском Белгороде прогремели взрывы 12.10.2022, 18:42

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Жители города зафиксировали на камеру, вероятно, пролет ракеты и звуки взрывов.

В российском Белгороде прогремели взрывы. Об этом сегодня, 12 октября, сообщают российские СМИ и публикуют видео, снятое очевидцами.

На ролике заметен полет в небе, вероятно, ракеты или иного боеприпаса, после чего раздались взрывы.

«В Белгороде слышны взрывы. Вероятно, работает ПВО», — пишет Republic.

В Белгороде слышны взрывы. Предположительно, работает ПВО pic.twitter.com/C19dOZHwri — Republic (@Republic_Mag) October 12, 2022

Что именно стало причиной взрывов, пока неизвестно.

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