Почем квадратный метр в Минске и какие квартиры продают чаще всего 13.10.2022, 20:01

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В сентябре в Минске поставили рекорд продаж квартир за последние 10 лет.

В сентябре 2022 года на рынке недвижимости столицы была небывалая активность, хотя обычно осенью сделок становится меньше. Во всяком случае, за последние 10 лет это был самый успешный сентябрь для агентств недвижимости. Покупатели интересовались прежде всего «вторичкой», рассказывает realt.by.

По предварительным данным, в сентябре купили более 1.4 тыс. квартир. Причем доля сделок 1-комнатных квартир стала немного выше привычных 40−43% и составила 45%. А треть всех проданных квартир были «двушками», и только 19% - 3-комнатными. Что касается новых квартир – их покупали на 10% меньше, чем в августе.

Наиболее предпочтительными районами для жилья выбирали Октябрьский и Центральный, реже всего - Советский и Заводской. Что касается типа домов – чаще всего это были обычные панельки.

Что касается цен – по сравнению с августом они немного подросли: средняя цена проданных в Минске квартир за месяц увеличилась еще на 0,8% и составила 1298 $/м2.

Интересна также статистика, сколько стоит в среднем квартира в зависимости от числа комнат: 1-комнатные квартиры: 1377 $/м2 (+ 2.2% за месяц) — $ 48 350; 2-комнатные квартиры: 1249 $/м2 (-0.7%) — $ 59 100; 3-комнатные квартиры: 1173 $/м2 (-2.1%) — $ 73 650; 4-комнатные квартиры: 1150 $/м2 (-0.9%) — $ 83 250.

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