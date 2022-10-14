В Беларуси ограничили цены на баяны, цимбалы и балалайки 8 14.10.2022, 8:18

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Постановление будет действовать до 31 декабря этого года.

Правительство Беларуси определило перечень товаров, реализуемых для государственных организаций культуры и учреждений образования, отпускные цены на которые формируются, исходя из размера экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

«Формирование отпускных цен на товары, включенные в перечень, реализуемые для государственных организаций культуры и учреждений образования, осуществляется поставщиками исходя из размера экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены, не более 10 процентов», — говорится в сообщении.

В перечне: пианино, балалайка, домра, баян, гармонь, гитара, цимбалы.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря этого года.

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