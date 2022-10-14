В Беларуси ограничили цены на баяны, цимбалы и балалайки

В Беларуси ограничили цены на баяны, цимбалы и балалайки8
- 14.10.2022, 8:18
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Постановление будет действовать до 31 декабря этого года.
Правительство Беларуси определило перечень товаров, реализуемых для государственных организаций культуры и учреждений образования, отпускные цены на которые формируются, исходя из размера экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
«Формирование отпускных цен на товары, включенные в перечень, реализуемые для государственных организаций культуры и учреждений образования, осуществляется поставщиками исходя из размера экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены, не более 10 процентов», — говорится в сообщении.
В перечне: пианино, балалайка, домра, баян, гармонь, гитара, цимбалы.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря этого года.