«Чуть не прослезилась, когда увидела»3
- 6.06.2026, 20:58
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Пластиковый пакет вызвал волну ностальгии среди белорусов в соцсети.
Белоруска поделилась в соцсети Threads снимком «винтажного пакета», который увидела на улице, и спросила у пользователей, сколько лет ему может быть, отметив, что он «выглядит как новый», заметило «Зеркало».
На снимке виден желтый пакет с названием мобильного оператора «Велком» (velcom), который так назывался до 2019 года, а после ребрендинга стал А1.
В комментариях на многих пользователей нахлынула ностальгия, некоторые вспоминали известный мем о пакете с пакетами, другие делились тем, что до сих пор не могут привыкнуть к новому названию бренда:
«Он дошел до дна пакетов с пакетами».
«Ооо! До сих пор считаю Velcom удачным названием, а А1 максимально отстойным».
«Я недавно просила положить деньги на номер телефона, так как человек был должен. Говорю: кинь мне на «Велком». Пауза. Куда??? И тут я почувствовала себя старой».
«Он его стирает «Лаской Магия желтого».
«Такие давали на «Велкоме» лет 20 назад».
«Чуть не прослезилась, когда увидела».
«Такой бренд проср@ли… ребрендинг, б***ь».
«Я до сих пор называю «Великом»/»Велкомом», а не этим А1».
Некоторые признавались, что и у них до сих пор хранятся дома такие пакеты, хотя не в таком хорошем состоянии.
Одна пользовательница поделилась снимком из Гомеля, утверждая, что там до сих пор еще на Центральном рынке висит старое название мобильного оператора.
«Это в Гомеле, Центральный рынок, перед Пасхой делала фото в этом году. Тоже обалдела от такого раритета», — написала она.