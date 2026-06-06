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В Москве на крыше жилого дома установили ЗРК «Панцирь»

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  • 6.06.2026, 20:51
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В Москве на крыше жилого дома установили ЗРК «Панцирь»

На фоне участившихся атак БПЛА.

В столице РФ продолжают концентрировать средства противовоздушной обороны. Причем размещают их зачастую прямо на крышах жилых и коммерческих зданий, пишет dialog.ua.

Так, 5 июня военные при помощи вертолета установили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» на крыше многоэтажного жилого комплекса «Дом в Сокольниках» на северо-востоке Москвы.

На здании могла быть размещена специализированная противодроновая модификация комплекса «Панцирь-СМД-Е», оснащенная ракетами, предназначенными для борьбы с беспилотниками на малых и средних дистанциях. Такие системы эффективнее против дронов, чем стандартные версии комплекса.

Очевидно, что рост концентрации ПВО в столице связан с увеличением числа атак БПЛА по объектам в глубине российской территории.

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