Откладывать уже некуда, пора 2 Ирина Халип

14.10.2022, 11:52

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Ирина Халип

Не дожидаясь мобилизации.

Раньше все-таки компания изгоев повеселее была. Случалось, против осуждающих ООНовских резолюций голосовали не только Беларусь с Россией да Сирия с Северной Кореей. Раньше и Куба, и Китай, и Венесуэла присоединялись к развеселой компании, Эритрея с Сомали подставляли крепкое плечо, Узбекистан с Боливией тянули руки в жестах поддержки, даже Казахстан, бывало, на огонек заглядывал. Теперь разве что совсем плохонькие остались – даже у сомалийцев не поднялась рука проголосовать против непризнания российских референдумов на оккупированных территориях. Потому что это уже слишком даже для африканских диктатур с их ежегодными военными переворотами или, наоборот, полувековыми маразматическими правлениями.

Есть у меня добрые знакомые в Горловке. Сами – из западных, черновицкие. Но давным-давно главу семьи из Черновцов перевели по работе в Горловку. Там и осели. Полюбили Донбасс, дом построили, детей вырастили. В 2014 году детей в последний поезд, идущий в западном направлении, затолкали, а сами остались. Не уезжают: уже восемь лет верят в то, что скоро украинская армия освободит Донбасс. Таких, к слову, там все меньше: сепаратистская пропаганда работает похлеще Азаренка. И уехавшим тем последним поездом детям, когда они приезжают навестить родителей, бывшие одноклассники и учителя на улице говорят: «Вы предатели, вы бросили Родину, вы живете с врагами, как вам не стыдно теперь в Горловку приезжать?!» Но и те, кто ждет освобождения и возвращения родных территорий Украине, тоже есть. Так вот, с ними на том «референдуме» поступили очень просто.

В «ДНР» вообще не было никаких избирательных участков. То есть несколько будок для российских телеканалов поставили, быстро их отсняли и увезли. А «голосование» проходило очень просто. По домам ходили группы: женщина со стопкой бюллетеней, а с ней – двое вооруженных сепаратистов. Женщина выдавала бюллетень, а вооруженные мужчины внимательно смотрели, в какую именно графу ставит галочку тот, к кому они вломились. У них, у мужчин, была наготове своя стопочка – повестки в «ДНРовское» войско, в эти повестки оставалось только вписать фамилии. Думаю, вы догадываетесь, как именно «голосовали» жители оккупированных территорий. Так что не удивлюсь, если им даже фальсифицировать ничего не пришлось: под дулом автомата поставишь закорючку туда, куда скажут. Те же, кому повезло быть в отъезде, могли не беспокоиться: их фамилии все равно благополучно вписаны в списки проголосовавших за присоединение к России. А 5 октября граница и таможня между Россией и «ДНР» были упразднены. Путь открыт. Оружие вози туда-сюда сколько хочешь. Серая зона расползлась с оккупированных территорий до Камчатки.

Собственно, у нас тоже все началось с того, что между Беларусью и Россией упразднили границу. Выкопали пограничные столбы Лукашенко с Черномырдиным, и вроде внешне ничего не изменилось, даже проще стало. И мы не заметили, как превратились в такую же «ДНР», такую же серую зону, удобную для контрабанды чего угодно – от водки до оружия, - и таможенных афер. Мы с ужасом смотрим на то, что происходит на оккупированных территориях Украины, не понимая, что смотрим в зеркало.

А референдумы в ОРДЛО – это вообще сладчайшая мечта Лукашенко. Если мы ничего не изменим в ближайшее время, следующие выборы у нас пройдут точно так же. По домам будут ходить Ермошина, Кочанова и Массандра. Их будет сопровождать ГУБОПиК в полной выкладке. Тем, кто не откроет, будут выламывать двери. Тех, кто откажется принимать в этом участие или захочет проголосовать, предположим, не за Лукашенко, а за Тертеля (а кто еще может быть его технически соперником, ума не приложу), будут увозить сразу в тюрьму. Нет, лучше так: вместе с Ермошиной и Кочановой в избирательном отряде будут судьи с готовыми текстами приговоров, куда нужно будет только вписать фамилию. Победа гарантирована, и будет не 80 процентов, а все 100, причем без всяких фальсификаций, вбросов и вылезающих из окон школ теток.

Я сейчас не балагурю, поверьте. Не сомневаюсь, Лукашенко прекрасно знает, как проходили «референдумы» на тех оккупированных землях, и облизывается от удовольствия, представляя себе то же самое в Беларуси уже через пару лет. Он понимает, что для Путина мы – та же «ДНР», и наверняка похохатывает, представляя себе, как в Кремле для Беларуси по аналогии уже придумали название «БНР». И правда, почти смешно. Но этот сценарий – может, совсем чуточку измененный с учетом национальных особенностей - легко может быть применен у нас, если мы ничего не изменим.

Откладывать, похоже, уже некуда. Пора. Не дожидаясь мобилизации.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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