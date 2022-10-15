Как молодая семья купила старый дом в деревне под Могилевом и обставляет его вещами бабушек и дедушек 5 15.10.2022, 16:25

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Дом семье обошелся в $3 тысячи.

Яна и Женя два года назад обзавелись хатой в деревне Большая Лотва под Шкловом. Сейчас ребята активно занимаются восстановлением дома и наполнением его старыми родовыми вещами, что достались им от их бабушек и дедушек. Приобретая дом, они не только хотели вернуться к корням, но и подарить детям приятные воспоминания из детства, связанные с деревенской жизнью, которые есть у многих белорусов. Интересно, что за обновлением дома следят и старые владельцы. Яна и Женя присылают бывшей хозяйке видео и рассказывают, как идут дела. Та радуется, что ее дом живет. Realt побывал в гостях у семьи, которая купила домик в деревне за 2500 долларов пригодный к проживанию.

«Наш дом стал хранилищем родовых вещей»

Яна и Женя живут в Могилеве. Свой уютный деревенский дом они купили 2 года назад. Поиски нужного объекта продолжались несколько месяцев. У ребят уже был сформирован образ дома. Во-первых, он должен быть рядом с прудом или рекой. Во-вторых, вода — чистейшая, из колодца около дома. И в-третьих, семья хотела видеть у себя старую русскую печь с лежанкой. В один прекрасный момент все карты сложились. Они нашли объявление о продаже дома в деревне Большая Лотва.

— Там было всего две фотографии. К тому же, хата была не оформлена, поэтому покупка бы сопровождалась волокитой с документами. Я была без настроения и не хотела даже ехать смотреть из-за возможной тягомотины, — вспоминает Яна.

— Все изменилось, когда мы приехали и вошли в помещение. На месте почувствовали приятную энергетику и сразу поняли, что этот дом — наш, — дополняет супругу Женя.

Купили домик с участком они за 2500 долларов. Со всеми расходами по переоформлению в итоге он обошелся почти в 3000 долларов.

— Дом достался качественный: построен из сруба, полы хорошие, крепкие потолки, но что-то доработать нужно. Вот сейчас начали фундамент укреплять, отмостки делать будем, чтобы отвести влагу от дома, крыльцо на очереди, — рассказывает Женя.

По возможности, пара все делает самостоятельно, но не стесняется обратиться к взрослым за советом. А те с радостью учат.

Яна говорит, что, если бы не школа у детей, то они быть может и переехали в деревню. Печка досталась в хорошем состоянии, сюда провели интернет, поэтому можно работать из дома.

— В квартире все привыкли, что у каждого есть своя комната. В нынешнее время это кажется уже необходимость. У нас в доме она одна, но большая. Переживали, что будет некомфортно, но все вышло наоборот. Это помогло нам объединиться и сблизится друг с другом, — делится девушка.

— Деревня всего с одной улицей. Здесь проживают 5 человек, остальные приезжают летом, — продолжает Женя.

Дом Яна и Женя приобрели у бабушки, которая оставила новым владельцам много вещей. Например, высокие кровати с кованными спинками — самая большая ценность деревенского винтажа. На них спят дети, но когда они остаются в городе, удобством наслаждаются родители.

— Зеркало, стол и шкаф делал из дуба дедушка моего мужа. Машинка «Орша» досталась мне от бабушки. Она, кстати, рабочая. Все очень дорого мне. Тут лежат ее резинки, заколочки — все как было при ней. Украшают интерьер и ее подушки, скатерть, которые она вышивала. Наш дом стал хранилищем родовых вещей, — с теплотой обращает внимание Яна. — Этот платок принадлежал пробабушке, а теперь достался мне. Соседи ласково называют меня бабулей, но мне нравится.

Кухня в доме небольшая, и, как положено было в деревнях, центральное место занимает в ней печь. Она и обогревает дом, и помогает готовить хозяйке вкуснейшую еду. Дети, конечно, в полном восторге от лежанки.

Про дом ребятам рассказывала хозяйка. Он был построен послевоенные годы. Мужа бабушка потеряла на работе. Тот валил лес и однажды на него упало дерево. Женщина одна воспитывала двоих детей и смотрела за большим хозяйством.

— Мы общаемся с этой семьей. Высылаем им видео, показываем, что у нас тут получается. Бабушка их пересматривает, у нее появляется воодушевление такое. Радуется, что дом опять живет, — пересказывает Яна.

«Все это мы делаем еще и ради детей»

Работа ждет семью не только по дому, но и на участке, где стоят несколько добротных построек. Свинарник Женя переделал в сарай, дровник — в туалет, рядом появился и летний душ.

Вместе с хатой ребятам досталась и баня, но они пока не рискуют пользоваться ею, будут реставрировать печку.

Пока супруг занимается физической работой, Яна собирает урожай. Со старых яблонь уже падают красные сладкие плоды. Деревья девушка планируют рассадить по участку.

Женя смеется, что так мечтал об озере, частой рыбалке, но по факту из-за работы не остается времени ни на что другое. Правда такой труд приносит сплошное удовольствие, признается мужчина.

— В городе мы столько всего упускаем. А здесь весной и осенью постоянно наблюдаем за клином уток. Недавно семь аистов кружились над домом — такая красота.

— Мы повзрослели, захотели на природу, на свободу, поэтому и смотрели домик, — говорит Женя.

— У родственников есть дачи, но это квартиры на природе, где ты все равно зажат в рамках, — как всегда дополняют друг друга супруги. — Хотим отметить, что все это мы делаем еще и ради детей. Хотим, чтобы они знали, что такое деревня. Чтобы, будучи взрослыми, к ним постоянно приходили радостные воспоминания, связанные с этим местом, с нашей семьей. Это такие же теплые моменты, как и те, когда ты после холода, забегаешь на печь погреться.

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