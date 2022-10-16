В центре Донецка прогремели мощные взрывы: пылает «городская администрация»8
- 16.10.2022, 9:37
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Над городом поднялся дым.
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Сообщается о ювелирном попадании в помещение «городской администрации» оккупантов.
Об этом сначала активно сообщали телеграмм-каналы. Пока информацию о повреждении здания подтверждает РИА «Новости», сообщает Цензор.НЕТ.
«Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск», - отмечает пропагандистское агентство.
Украинский «24-й канал» сообщает, что во временно оккупированном Донецке утром прогремели взрывы. После попадания в «мэрию» над городом поднялся дым.
Пылает в центре города, уточняет «24 канал». Так называемая «мэрия» боевиков испытала серьезные разрушения.
Позже появилась информация, что в результате утреннего взрыва в так называемой «мэрии» Донецка не только пострадало помещение, но и автомобили на парковке – по меньшей мере 3 автомобиля сгорели.
Что касается самой «мэрии», то разрушения значительны – окна вылетели, стены и потолок посыпались. Причем окна вылетели на всех этажах здания.