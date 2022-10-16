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В центре Донецка прогремели мощные взрывы: пылает «городская администрация»

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  • 16.10.2022, 9:37
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В центре Донецка прогремели мощные взрывы: пылает «городская администрация»

Над городом поднялся дым.

В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Сообщается о ювелирном попадании в помещение «городской администрации» оккупантов.

Об этом сначала активно сообщали телеграмм-каналы. Пока информацию о повреждении здания подтверждает РИА «Новости», сообщает Цензор.НЕТ.

«Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск», - отмечает пропагандистское агентство.

Украинский «24-й канал» сообщает, что во временно оккупированном Донецке утром прогремели взрывы. После попадания в «мэрию» над городом поднялся дым.

Пылает в центре города, уточняет «24 канал». Так называемая «мэрия» боевиков испытала серьезные разрушения.

Позже появилась информация, что в результате утреннего взрыва в так называемой «мэрии» Донецка не только пострадало помещение, но и автомобили на парковке – по меньшей мере 3 автомобиля сгорели.

Что касается самой «мэрии», то разрушения значительны – окна вылетели, стены и потолок посыпались. Причем окна вылетели на всех этажах здания.

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