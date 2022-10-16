В оккупированном Бердянске раздаются мощные взрывы

В оккупированном Бердянске раздаются мощные взрывы1
- 16.10.2022, 12:40
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Звуки детонации слышны даже на окраинах города.
В воскресенье, 16 октября, жители Бердянска Запорожской области сообщают о громких взрывах вблизи города. Они настолько мощные, что их ощутили даже жители домов на окраине города.
Об этом сообщает Telegram-канал «Бердянск сейчас».
«По предварительной информации - взрывы отдуваются на территории Бердянского района - селах Андровка и Осипенко», - говорится в сообщении.
Как отмечают в Telegram-канале, взрывы произошли, скорее всего, на территории бывших сельхозхозяйств, промышленные комплексы которых оккупанты используют для хранения военной техники и складов.
Как сообщалось, центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел в воскресенье, 16 октября. Один из снарядов влетел в здание городской «администрации», есть пострадавшие.