Казахи популярно объяснили россиянам, почему их нельзя оскорблять 20 16.10.2022, 15:07

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На видео показали, как наказали русского шовиниста.

Казахи, служащие в Вооруженных силах Российской Федерации, совершили самосуд над своим русским сослуживцем. Последний перед тем угрожал «резать казахов».

Представители казахского этноса заставили этнического россиянина извиняться на камеру, предварительно разбив ему нос. Видеозапись выложили в интернет, пишет obozrevatel.com.

«Что тебе казахи плохого сделали? Фашист. Мы такие же, как и ты. Мы за вас кровь проливаем, а ты кричишь, что казахов резать будешь?» – провел с русским воспитательную беседу казах с флагом России и шевроном «Z» на кепке.

Но на этом русско-казахские «разборки» не завершились.

Параллельным курсом казахская блогерша обнародовала видео, на котором популярно объяснила россиянам, что поколение ее детей не читает Пушкина и Лермонтова и не знает русского языка.

«На мне русский язык в Казахстане закончится», – сказала казашка.

Также она пристыдила русских женщин, которые хвастаются в интернете, что социальные выплаты за убитых на войне в России больше, чем в Казахстане или Украине.

«В Украине и в Казахстане женщины рожают детей не для соцвыплат и не для могилизации, как в России. … В Украине о таких как вы говорят: «Боже, яке конченэ», – сказала казахская блогерша.

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