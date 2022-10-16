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В Беларуси возникли проблемы со своими овощами

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  • 16.10.2022, 17:49
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В Беларуси возникли проблемы со своими овощами

Из-за этого продолжают расти цены.

В Белстате рассказали, как на начало октября обстояла ситуация с урожаем сельхозкультур. Напомним, накануне официальные профсоюзы заявили, что в Беларуси в продаже не хватает отечественных овощей и фруктов. Из-за этого продолжают расти цены на эти товары.

Зерновых и зернобобовых культур на начало октября собрали на 7 млн 834,6 тыс. тонн, сообщает Белстат. Годом ранее этот показатель был на уровне 6 млн 373,5 тыс. тонн.

В этом году к началу октября удалось собрать 65,3 тыс. тонн овощей. Год назад — 57,2 тыс. тонн. Но нужно учитывать, что 2021-й был проблемным по урожаю овощей. В 2020 и 2019 годах в Беларуси на начало октября их собрали заметно больше, чем в нынешнем, — 69,9 и 84,1 тыс. тонн соответственно.

Напомним, в сентябре овощи в среднем подорожали на 19,5% к августу. По сравнению с зимой они традиционно подешевели. Правда, это заслуга не чиновников, а сезона сбора урожая.

Что касается урожая картофеля, то он в этом году также оказался лучше, чем в прошлом. На начало этого месяца удалось собрать 477,5 тыс. тонн. Годом ранее — 352,7 тыс. тонн, а в 2020-м — 493,4 тыс. тонн.

Нынешний год оказался более урожайным по сахарной свекле, на начало октября собрали 1 млн 50,9 тыс. тонн. Годом ранее — 769,2 тыс. тонн. Напомним, в 2021 году урожай сахарной свеклы в Беларуси был хуже, чем годом ранее. К тому же сахарные заводы в прошлом году позже обычного начали переработку свеклы. На этом фоне в некоторых магазинах наблюдалась нехватка сахара.

Накануне в МАРТ и «Белгоспищепроме» подписали график поставки сахара на 2023 год. Продукта должно с избытком хватить не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, сообщали в концерне.

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