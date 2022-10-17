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«Археологи в шоке»: под Вилейкой обнаружили плитку с «Погоней»

  • 17.10.2022, 19:16
  • 5,118
«Археологи в шоке»: под Вилейкой обнаружили плитку с «Погоней»

Ей несколько сотен лет.

В Вилейском районе краеведы обнаружили фрагмент древнего изразца с гербом Великого княжества Литовского. Теперь месту находки хотят придать статус археологического памятника и провести там раскопки, пишет «Рэгіянальная газета».

Несколько артефактов удалось обнаружить на месте усадьбы, где некогда обитал зажиточный род Глебовичей. Наиболее ценная находка — плитка предположительно XVI-XVII вв. с фрагментом герба «Погоня».

— Показал фотографию находки археологам. Все в шоке. В один голос говорят, что плитка с фрагментом герба Великого княжества Литовского — очень редкая, уникальная находка для Беларуси. Аналогов — единицы. Известно, что такая плитка была в Полоцком замке, — рассказал житель Вилейки, краевед Денис Конецкий.

Археологи отметили: такое изображение на изразце говорит о том, что в усадьбе проживал очень состоятельный род. Именно таким был род Глебовичей, владевший когда-то имением и по документам покинувший его как раз в конце XVII века.

По словам Конецкого, сейчас обсуждается придание месту находки статуса археологического памятника. Также возможно проведение там раскопок весной.

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