Украинские военные сбили крылатую ракету РФ из «Калашникова»2
- 19.10.2022, 7:57
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От падения ракеты образовалась воронка, в которой с головой поместился молодой солдат.
Одесская Тероборона рассказала, как сбила российскую крылатую ракету из обычного автомата Калашникова.
Информация обнародована в Telegram-канале «Одесса Info Новости».
На видео показаны бойцы Сил территориальной обороны «Юг» ВСУ. 11 октября им удалось уничтожить ракету, которая пролетала над их постом и направлялась в сторону мирных городов и сел Украины.
Боец с позывным «Артист» объясняет, как все произошло.
Теробороновцам сообщили об очередной ракетной атаке россиян. Над постом как раз пролетел первый снаряд, с которым они не успели ничего сделать. Но успели приготовиться.
Когда летела вторая ракета, все бойцы открыли огонь из автоматов.
Сначала увидели черный и белый дым в небе.
В конце концов обломки русского снаряда упали посреди леса.
Один из бойцов решил определить глубину воронки от ракеты. Выяснилось, что он помещается в нее полностью. Размеры воронки: глубина – около двух метров, диаметр – около 4 м.