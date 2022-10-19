Украинские военные сбили крылатую ракету РФ из «Калашникова» 2 19.10.2022, 7:57

3,598

От падения ракеты образовалась воронка, в которой с головой поместился молодой солдат.

Одесская Тероборона рассказала, как сбила российскую крылатую ракету из обычного автомата Калашникова.

Информация обнародована в Telegram-канале «Одесса Info Новости».

На видео показаны бойцы Сил территориальной обороны «Юг» ВСУ. 11 октября им удалось уничтожить ракету, которая пролетала над их постом и направлялась в сторону мирных городов и сел Украины.

Боец с позывным «Артист» объясняет, как все произошло.

Теробороновцам сообщили об очередной ракетной атаке россиян. Над постом как раз пролетел первый снаряд, с которым они не успели ничего сделать. Но успели приготовиться.

Когда летела вторая ракета, все бойцы открыли огонь из автоматов.

Сначала увидели черный и белый дым в небе.

В конце концов обломки русского снаряда упали посреди леса.

Один из бойцов решил определить глубину воронки от ракеты. Выяснилось, что он помещается в нее полностью. Размеры воронки: глубина – около двух метров, диаметр – около 4 м.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».