Российские пропагандисты устроили невообразимую истерику из-за «сдачи» Лимана 7 2.10.2022, 11:11

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Кремлевские «эксперты» ищут виновных.

Ежедневно «вторую армию мира» постигают все новые и новые неудачи. Изюм, Балаклея, а теперь еще и Лиман.

В сети Анастасия Кашеварова, назвавшаяся российской журналисткой, пожаловалась на устройство российской армии и ход так называемой «спецоперации», а точнее – войны России против Украины, передает «24 канал».

В своем телеграме она задала ряд вопросов, не стесняясь использовать нецензурную лексику, объяснив матерные слова тем, что она «русская» и у нее «сердце болит за мальчишек». Кашеварова возмутилась, почему никто не усилил группировку захватнической армии на Лиманском направлении и почему мобилизация в России происходит так плохо.

«Что с формой? Почему его нет? Почему мы ее всей Россией покупаем? Почему еще не выбрали Военныйторг за задранные цены? Почему несколько месяцев уходит на то, чтобы унести тела наших воинов? Почему нормально не общаться с населением», – возмутилась она.

Что ж, ответ на этот вопрос очевиден – потому что вы живете в России, где власти рассматривают население исключительно как источник обогащения и пушечное мясо в войне за амбиции бункерного диктатора. Но на эту речь Насте ответили те же русские «мальчишки», которых девушке очень жаль.

Как россияне объясняют свой провал в Лимане

В российском телеграмм-канале WarGonzo заявили, что сами не понимают, что произошло. Там заявили, что причина поражения в старых российских генералах, воюющих по методикам, которые были актуальны еще 20 лет назад. В то же время оккупанты добавили, что будут бороться и дальше.

Ну что ж, посмотрим, как им это удастся. Ведь, как сказали в Министерстве обороны Украины, почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Между тем, известный российский пропагандист Владимир Соловьев посоветовал россиянам не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Очевидно, что прокремлевские СМИ уже начинают понемногу готовить население России к поражению.

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