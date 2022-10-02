В белорусском магазине собрали набор «честных» продуктов 2.10.2022, 12:51

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Вес и объем товаров на полках постоянно «ужимаются».

С чего все началось, никто не вспомнит, но можно зафиксировать происходящее прямо сейчас: на полках магазинов множество товаров, которые недотягивают до целого килограмма и литра. Точно так же ужимается еда, которая раньше весила 200, 100 или 50 граммов. Журналисты onliner.by отправились в магазин за бескомпромиссным набором продуктов с честным весом.

Компании придумывают более тонкие картонные упаковки (или еще коварнее — делают коробки больше, а продукт меньше), меняют дизайн банок и бутылок, скругляют углы шоколадок — так экономят две ложки молока и пол чайной ложки глазированного сырка. Это не какое-то исключительно белорусское изобретение, так делали и делают десятилетиями производители по всему миру.

Прием хитрый, а логика бесхитростная: ингредиенты и рабочий процесс дорожают, чтобы цены не рванули в космос, будем уменьшать размер продуктов. Если у вас нет встроенного детектора несправедливости, вы не сразу заметите упаковку сока на 0,97 литра или 90-граммовую шоколадку.

А когда заметите, вам нечего будет предъявить производителю: уменьшенный объем вы обменяли на сдерживание цены. Это задача на внимательность, в которой вам помогут ценники с указанием цены за литр и килограмм.

Но есть и производители, которые сохраняют килограммы и литры, несмотря ни на что. В общем, запоминайте упаковки.

На полке с молоком один литр не то чтобы исчезающий вид, но редкость (даже в гипермаркете, насчет магазина у дома уверенности еще меньше). В основном уменьшают упаковку до 900—950 мл, битва до последней капли — это когда 930 мл. Самые экономные наливают 850 мл.

Тут проблема не в упаковке: один литр прекрасно помещается в тетрапак, бутылку и пленку, можно найти на полке.

Белстат говорит, что кефир сейчас на 2 копейки дешевле молока, но глобально это ни на что не влияет: производители используют тару аналогичного объема 900—950 мл, иногда уменьшая ее до 850 мл.

И все же похоже, что кефир больше поддается ценовой усадке. Например, у одного и того же производителя может быть литровое молоко, а в визуально такой же бутылке кефира уже 950 граммов. Если переводить в миллилитры, учитывая плотность кефира, цифра получится еще меньше — где-то 921 мл.

Бутылочного литрового кефира в гипермаркете не нашлось, зато было несколько вариантов в пакетах.

Сметана тоже воевала с инфляцией, в итоге новый сметанный стандарт большой банки равен 360—380 граммам, маленькой — 180 граммам. В маленькой баночке недостает одной большой ложки сметаны — не катастрофично, но вдруг именно ее не хватит к последнему дранику?

«Брестское мороженое» все учитывает и делает баночки по 200 граммов. Берите на заметку.

У творога похожая история, теперь многие производители отталкиваются от 180-граммовых четырехугольников. А молокозаводы в Слуцке и Ляховичах придерживаются 200 граммов. Дополнительные 20 граммов — это, может, не такая и роскошь, но на маленький сырник и ощущение справедливости хватит.

В сгущенке нет никаких сюрпризов, она уже давно 380 граммов вместо 400, в банках сливок и рогачевской вареной сгущенки сейчас 360 граммов.

Глазированные сырки с виду одинаковые, но полка не должна вводить вас в заблуждение: многие производители ужались до 40 и 45 граммов, а единственным 50-граммовым тут оказался тот самый популярный сырок с пандой. Если целенаправленно гуглить, то можно найти что-то еще, но там уже будет подложка из мармелада или печенья.

Сложнее всего оказалось с 200-граммовой пачкой сливочного масла. Ни в холодильнике, ни в морозилке таких штук не было, зато был риск ухватиться за 200-граммовый маргарин и спред.

Хотя в природе такое масло существует, берите на заметку.

В целом никакой закономерности у молочных заводов нет. Даже если один производитель выпускает, например, литровое молоко, ничего не мешает ему уменьшать объем других продуктов.

Ничего не угрожает яйцам, тут стандартно 10 штук. Похоже, здесь оптимизация могла забуксовать на этапе поиска новой упаковки.

Единственное исключение — яйца свободного выгула в квадратной коробке. Но это другой продукт с другой ценой, они изначально появились в такой таре, никто их не оптимизировал. Производитель крупным шрифтом указывает количество штук в упаковке, хотя обычно уменьшенный объем обозначен мелким шрифтом на обратной стороне.

Идем в сторону бакалеи, где уже давно вычисляют экономически целесообразное наполнение упаковки определенным количеством граммов.

Полкам с мукой ничего не угрожает, здесь исключительно 1 и 2 килограмма, никаких математических формул для подсчета честной цены в уме держать не надо.

С макаронами все сложнее. Килограммовых упаковок найти не получается, ближе всех к этому Борисовский комбинат хлебопродуктов с 900-граммовыми пачками.

Если поискать, можно найти килограмм у Barilla. Хотя в основном производитель фасует макароны в пачки по 400 и 450 граммов (полкило есть в картонных упаковках).

Российская Gallina Blanca пытается легализовать пачки по 370 граммов. Причем спагетти этой марки в уменьшенной упаковке стоят практически так же, а иногда и дороже, чем 500 граммов итальянских спагетти.

В общем, полукилограммовая пачка макарон — это не обыденность, чаще всего встречаются 450 граммов. Найти полкило с легкостью можно у итальянских производителей, они не отнимают 50—100 граммов из пачки, если это не безглютеновые или другие макароны с особенностями.

Производители круп тоже выживают как могут. Вот россияне насыпают 890 граммов, многие фасуют по 800 и 900 граммов.

На этом фоне Минский комбинат хлебопродуктов не отступает от эталонного килограмма.

Похоже, гречку по килограмму разобрали или просто не успели выставить. Но взамен есть много другой.

Если вам очень надо, можно искать такую от «Гомельхлебопродукта».

Соль, из-за которой так переживали весной, на месте, упаковку никто не уменьшал. На сахарной полке есть пачки по килограмму и меньше. Но стоит учитывать, что цены на сахар регулируются, космического разрыва в ценах тут не может образоваться.

Слева 900 граммов от Слуцкого сахарорафинадного завода за 2,29 рубля (килограмм стоил бы 2,54 рубля), справа 1 килограмм того же производителя за 2,55 рубля.

Растительное масло тоже требует вашего внимания. Наливать 1 литр получается не у всех, и за счет разного дизайна бутылок сложно с ходу вычислить объем содержимого, нужны тренировки. Многие производители пришли к 800 мл, некоторые балуются с 980 мл.

Если вы все время считали, что покупаете полкило пельменей, то можете разочароваться — в основном 400 и 450 граммов. В полукилограммовые пачки фасуются только богатые пельмени. Производителю нечего заигрывать с покупателями, уменьшая пачку на пару пельменей. Но платить надо 12—13 рублей за упаковку.

Производители напитков тоже сражаются с инфляцией любой ценой, например уменьшая упаковку хотя бы на две ложки сока.

Квас подешевле — 0,5 литра, подороже — 0,45 литра.

В хлебном отделе большое разнообразие, берите хоть 50-граммовую булочку, хоть 1200 граммов «Нарочанского», если успеете съесть, пока не зачерствеет.

С шоколадками надо быть особенно внимательными. Milka, Nestle, Alpen Gold по нашим параметрам не подходят. Больше всего полноразмерных шоколадок у «Коммунарки», хотя встречаются и по 90 граммов.

Все в порядке с Kinder российского завода. Скоро исчезнут, но пока есть 100-граммовые остатки швейцарских Lindt и Alprose, немецкого Ritter Sport, финского Fazer.

От печенья никакого подвоха не ждем — честные 100 граммов.

Вафли сложнее поддаются весовым стандартам, лучше держите наш полезный вафельный путеводитель. Но если очень хочется подержать именно 100-граммовую упаковку, такой во что бы то ни стало придерживается производитель печенья «Слодыч».

На полках с чаем и кофе тоже происходит сжатие. Некоторые баночки могут заканчиваться быстрее обычного. Например, как эти 95 граммов кофе и 90 граммов чая.

Резюмируем: основные продукты в полноразмерных форматах еще существуют, но собрать абсолютно всё в одном магазине может быть сложно. В нашем случае нашлись все основные позиции с честными объемами, кроме гречки и сливочного масла.

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