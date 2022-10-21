ВСУ закрывают войска РФ в «котле» под Снигиревкой 2 21.10.2022, 7:47

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Из окружения захватчики выскочить уже не смогут.

В ударах ВСУ по оккупантам на Юге в целом и в Херсонской области в частности, есть только два архиважных пункта – Снигиревка и Берислав. И в районе первой у украинской армии есть все шансы взять войска врага в котел. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире единого национального телемарафона.

«То есть события могут развиваться вокруг этих двух городов. Разрешение ситуации будет зависеть от того, кто будет их контролировать. Как дальше будет развиваться наступление, к чему мы придем в ближайшие дни? Я надеюсь, что мы получим больше информации из наших официальных источников. Но то, что наступление там продолжается, это очевидно», – подчеркнул он.

Грабский считает вполне оправданными опасения россиян по поводу попадания в так называемый котел в районе Снигиревки.

«Абсолютно. Этот котел совершенно очевиден. Я специально провел эту линию от Снигиревки до Берислава. Там еще есть река Ингулец, которая и является таким себе водоразделом. То есть фактически северная группировка противника окажется в котле, из которого они выскочить уже не смогут. Это физически невозможно сделать. Именно поэтому россияне и нервничают так сильно», – подытожил эксперт.

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