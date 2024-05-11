«Мой отпуск растянулся на 10 лет» 11.05.2024, 12:24

Истории белорусок, которые ушли в затяжной декрет.

«Ты же просто дома с детьми сидишь!» — так говорят про декретный отпуск те, у кого детей нет. Опытные мамы возразят: первые годы с ребенком меньше всего похожи на отпуск. А если в семье трое и больше детей, марафон недосыпа, детских истерик и песенок в духе «Синего трактора» растягивается на неопределенное количество лет.

Журналисты onliner.by нашли женщин, которые уходили из одного декрета в другой, и расспросили их о плюсах и минусах такого затяжного отпуска. Реально ли не потерять связь с внешним миром и готовы ли мамы после такого длительного перерыва снова вернуться на работу?

«Я выгорела, мне тяжело»

Ирина живет в Витебске. По образованию она воспитатель детского сада, но поработать по специальности не успела: после практики сразу ушла в свой первый декрет, который в итоге растянулся на 10 лет. Сейчас у Ирины «детский сад» дома: в семье подрастает четверо детей. Старшей дочке Соне 10 лет, Дане — 7, Алисе — 4, а младшему Мише — полтора года.

— Сейчас мне 29 лет. Разница между детьми составляет три года, поэтому на работу я не выходила. Честно, в планах не было столько детей. Родился первый ребенок, потом второй. Подумали: а почему бы еще ребеночка не родить? Так и вышло, что детей у нас уже четверо.

Ирина признается, что очень сильно устала эмоционально и физически. Самый сложный период, по словам женщины, — это возраст до 3 лет, так как дети очень сильно привязаны к маме. Как только один ребенок подрастал и становилось немного легче, в семье сразу появлялся второй, третий, четвертый. В случае Ирины марафон продолжается.

— Я постоянно чувствую усталость. Я выгорела, мне тяжело, — признается мама. — Мое тело истощено. Все здоровье отдано во время беременности и непрерывного кормления грудью на протяжении 10 лет. Сейчас я пью витамины, чтобы хоть как-то помочь организму восстановиться, отдыхаю, насколько это возможно.

Ирина рассказывает, что никакой затяжной декрет не страшен, если есть помощь. Однако сложилось так, что все домашние обязанности и забота о детях лежат на ней. Муж женщины постоянно на работе — старается для большой семьи. Мама Ирины далеко, да и вышла на пенсию она только пару лет назад. Сейчас активно помогает дочке с ее большим семейством.

— На летние каникулы старшие дети теперь обязательно едут к ней. Это, конечно, большая помощь для меня. Хорошо, что мы живем в квартире и нет никакой дополнительной работы в виде огорода. Я уже чувствую, что заканчиваюсь.

По словам Ирины, у нее практически нет времени на себя. Бо́льшую часть дня она занимается обслуживанием детей.

— Уделить время себе проблематично. Да, бывают дни, когда у детей хорошее настроение, они играют друг с другом, не ссорятся, тогда удается немного отдохнуть. А бывает противоположная ситуация: они постоянно конфликтуют, дерутся, плачут — никакой отдых тут невозможен. Я могу выйти на улицу одна раз в две недели, а зимой — вовсе в три. Мне уже очень хочется к людям, в социум. Несмотря на загруженность, стараюсь выходить куда-то с подругами. Договариваюсь с мужем, чтобы хоть один-два раза в неделю на пару часов выйти куда-то, потому что я уже действительно не справляюсь.

Ирине сложно назвать какую-нибудь еще выгоду затяжного декрета. Впереди еще два года дома с детьми. В планах у девушки за это время сменить профессию.

— Возвращаться на свою прежнюю работу я не хочу, да и связь с коллегами не поддерживаю. Хочу попробовать себя в чем-то новом. Пока не определилась с направлением. Да, когда закончится декрет, мне будет уже 31. Или всего 31? И мне не страшно пробовать себя в чем-то новом. Может, только чуть-чуть.

«Иногда не хватает общения именно со взрослыми»

Анна из Минска, ей 36. По образованию она инженер, до ухода в декретный отпуск работала в одной из государственных организаций. Сейчас на протяжении уже пяти лет находится в декрете. В 2018-м родился долгожданный старший сын Женя, через три года появился Степа, а в прошлом году — подарок судьбы — Федя.

— В отделе, откуда я уходила в декрет, я отработала ровно один день. До этого полгода была в другом отделе на месте «декретницы». Такая вот ирония судьбы, — смеется героиня. — Коллеги никак не отреагировали на новость, что я ухожу в декрет, так как мы просто не успели познакомиться. Начальник только спросил, последний ли это мой декрет. Сейчас меня заменяет очень трудолюбивый молодой человек, которого даже хотели повысить.

И Анна, и ее муж еще до свадьбы решили, что хотят двоих детей, поэтому затяжной декрет женщину не пугал изначально.

— Был эпизод, когда мы только встречались. Я спросила у будущего мужа, сколько детей он хочет. Тогда он ответил, что троих. Я чуть со стула не упала: чтобы парень такое сказал? Да, теперь у нас действительно трое детей. И я хотела, чтобы разница в возрасте между ними была не больше трех лет. Считаю, если больше, это огромная пропасть между ними.

Впечатления от длительного декрета у Анны смешанные. Иногда не хватает общения именно со взрослыми: вокруг только дети, дети, дети… Но и плюсы тоже есть.

— Все еще не забылось, как ухаживать за малышами, как их мыть, кормить, одевать, — это удобно. Но очень хочется почувствовать себя взрослой, что ты не просто мама. Когда я говорю, что хочу на работу, мне на самом деле достаточно просто прогуляться одной пару часов — тогда отпускает.

В воспитании детей и прочей бытовой рутине Анне активно помогают муж, бабушки и дедушки. Все живут рядом, что очень удобно. Старший сын Женя может погостить у родителей мужа пару дней. Степа чаще бывает у родителей Анны.

— Женя со Степой по средам ходят в бассейн со свекром, а в субботу — с мужем. После этого могут остаться ночевать у дедушки. По выходным мы иногда ездим за город на дачу к моим родителям: свежий воздух, велосипеды, самокаты, озеро недалеко… Также обязательно первая половина дня воскресенья — мое время. Оставляю детей на мужа и ухожу по своим делам. Это очень нужно — как мне, так и детям. Они должны учиться оставаться без меня.

Сейчас Анне сложно сказать, что будет через три года, когда закончится очередной декрет. Но пока она с трудом может представить, что удастся совместить работу и троих детей. На работе после восьми лет отсутствия, скорее всего, придется начинать все с нуля. Но это Анну не пугает: после череды трагических событий в ее жизни фокус однозначно сместился с работы на семью.

— Я любила свою работу и коллектив, но, когда узнала, что беременна Женей, все мои силы были направлены в семью и на заботу о себе. Дело в том, что это была моя третья беременность. Так случилось, что в 2016 году на первом скрининге мне сообщили, что у меня замершая беременность. Вторая беременность случилась тоже в 2016-м. Мы ждали двойню, но все снова закончилось печально. Слезы тогда буквально выжигали мне кожу на лице. Наверное, в тот момент я начала переосмысливать в жизни все. Да, здорово иметь хорошую и интересную работу, но не это главное в жизни, по крайней мере для меня.

«Порой легче отработать смену, чем вот это вот все»

Могилевчанка Лали может много рассказать о своей работе. Она делает «начинку» для лифтового оборудования в одном из цехов «Зенита». Точнее, делала до ухода в свой восьмой (!) по счету декрет. Уже на протяжении 19 лет женщина выходит на работу не более чем на год, а затем снова идет в декретный отпуск. В общей сложности за плечами у Лали 11 лет ухода за детьми, и сейчас женщина снова находится в декрете.

— Младшей дочке Валерии недавно исполнился год. Старший сын, Никита, родился в 2005 году, Саша — в 2008-м, Владислав — в 2011-м, Роман — в 2013-м, в 2015-м на свет появился Герман, Милана родилась в 2017-м, Тимур — в 2018-м. Дети не погодки, как многие думают, кроме Миланы с Тимуром, — перечисляет свои материнские заслуги собеседница.

Лали уверяет, что с восемью детьми легче, чем с одним. Когда в семье один ребенок, то все его внимание приковано к родителям. В большой семье детям есть с кем поиграть. Но и забот у мамы тоже прибавляется. Опора и поддержка во всем для Лали — ее муж Денис.

— Если мне нужно куда-то, он может даже с работы отпроситься на пару часов пораньше. Когда я лежала в роддоме с младшей дочкой на сохранении, все было на нем: и дети, и быт. Он может приготовить поесть даже лучше, чем я. Дети накормлены и «поглажены». Муж без проблем вымоет окна, если надо. Мы растем без бабушек и дедушек. Моих родителей уже давно нет, а родители мужа живут далеко. Но все процессы у нас отлично налажены, где-то даже до автоматизма.

В очередной раз возвращаться в материнскую рутину Лали не боялась. Каких-то больших проблем со сном во младенчестве у детей не было. Все было достаточно гладко и на других фронтах.

— У длительного декрета есть свои плюсы. Ты помнишь, как ухаживать за малышами, сколько бы лет ни прошло. Находишься дома с детьми, можешь все контролировать. Та же еда — она всегда готова. Не надо бежать с работы сломя голову, чтобы приготовить ужин. Насчет уроков у нас с детьми договор: школа — их зона ответственности. Помогаю только первоклашке.

Лали не ощущает большой потребности в общении с кем-нибудь еще, кроме детей и мужа. И на то есть своя причина.

— У меня никогда не было много подруг. Жизнь научила: чем меньше людей к себе подпускаешь, тем лучше. Я не тусовочный человек. Дискотеки, бары, клубы — это не про меня.

На работе к постоянным декретам Лали относятся спокойно. Директор предприятия сам многодетный отец. К тому же Лали не единственная многодетная мама на предприятии.

— Не было же такого, что я исчезла на все 19 лет. Я же возвращалась из декрета и работала по году.

Интересуемся: как насчет карьерных ожиданий, ведь декрет имеет свойство заканчиваться?

— Вы же понимаете, это такая работа, на которой в карьере сильно не вырастешь, можно только повышать разрядность. У нас есть женщины, которые работают в цеху уже 40 лет. Скучаю ли я по работе? Скорее нет, но планирую возвращаться туда снова. Работа, безусловно, интересная, но и по-своему сложная. Попробуй посиди восемь часов с головой вниз над мелкими разноцветными деталями! Иногда после работы цветные полоски перед глазами маячат, — смеется женщина. — До конца моего декрета еще долго, но меня не пугает, что он закончится и придется совмещать работу с детьми. Я уже проходила через это и не могу сказать, чтобы нам с мужем было очень тяжело.