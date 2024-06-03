Глава МИД Италии подтвердил планы передать Украине систему ПВО SAMP/T
- 3.06.2024, 22:54
Она способна сбивать баллистические ракеты.
Италия предоставит Украине уже вторую батарею SAMP/T, которая способна сбивать баллистические ракеты.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Reuters.
«Известно, что мы отправим SAMP/T, который является инструментом противовоздушной обороны и защиты, о котором нас попросила сама Украина», - отметил министр.
Таким образом он подтвердил слухи о передаче батареи, которые сегодня, 3 июня, распространяли западные СМИ со ссылкой на собственные источники.
Более детальных подробностей о передаче Украине системы ПВО SAMP/T глава МИД не раскрыл.