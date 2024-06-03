Reuters: Италия пришлет Украине вторую систему ПВО SAMP/T 3.06.2024, 21:10

Это единственная европейская система, сбивающая баллистические ракеты.

Италия, вероятно, отправит вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T в Украину. Об этом Reuters сообщил источник, близкий к вопросу.

Издание добавляет, что эта система также известна как MAMBA. Она франко-итальянского производства и может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно. Это единственная система ПВО европейского производства, сбивающая баллистические ракеты.

Напомним, Украина получила первую систему ПВО SAMP/T в 2023 году. Ее предназначение – защита поля боя и важных объектов, таких как аэропорты и морские порты. Ею сбивают крылатые и тактические баллистические ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты.