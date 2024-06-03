Белый дом: Отсутствие Байдена на саммите мира не означает меньшей поддержки Украины 3.06.2024, 22:40

Иллюстративное фото

На саммите США представит вице-президент Камала Харрис.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии вице-президента, а не президента не умаляет уровня поддержки Украины со стороны США.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге 3 июня, передает «Укринформ».

Кирби заявил, что в мире «нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее, чем Джо Байден».

Как подчеркнул представитель Белого дома, участие вице-президента Камалы Харрис от имени США на конференции в Швейцарии свидетельствует о том, что американская поддержка Украины остается неизменной.

«Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты», – добавил он, напомнив, что США поддерживает украинскую «формулу мира».