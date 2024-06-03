Пятеро иностранцев похищали мигрантов в Минске и требовали за них выкуп 1 3.06.2024, 22:16

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Суд вынес им приговор.

Суд в Минске вынес приговор пятерым гражданам Туркменистана, которые похищали людей в Минске и требовали за них выкуп. Об этом сообщили в эфире гостелеканала «Беларусь 1», передает «Зеркало».

Промышлять в белорусской столице иностранцы начали в феврале 2023 года. Они заманивали жителей Египта в Минск (судя по всему, под предлогом нелегальной миграции в страны ЕС. — Прим. ред.), после этого отбирали у них ценные вещи и насильно удерживали. При этом заставляли пленников отправлять родственникам видеообращения и просить денег, чтобы похитители их освободили. Некоторые из потерпевших смогли сбежать и обратиться в милицию.

Отмечается, что в суде обвиняемые не стеснялись угрожать и запугивать присутствующих за несколько минут до вынесения приговора.

Как пояснил старший прокурор отдела прокуратуры Минска Роман Бизюк, подсудимые не только похищали людей, но и совершали различные имущественные преступления: грабежи и разбои.

Их вину удалось доказать благодаря показаниям потерпевших, а также изъятым по месту жительства фигурантов похищенным вещам и найденным в их телефонах переписках.

В итоге суд назначил им наказание от 7,5 до 9 лет колонии усиленного режима. Также их обязали выплатить штраф в размере от восьми до десяти тысяч рублей.