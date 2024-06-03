В Минске на Притыцкого столкнулись шесть автомобилей 4 3.06.2024, 22:05

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Фотофакт.

В Минске на улице Притыцкого собрался «паровоз» из шести автомобилей, сообщает столичная ГАИ. К счастью, в ДТП пострадало только «железо».

По предварительной информации, 3 июня около 17.05 минут 24-летний водитель Volkswagen двигался по улице Притыцкого в направлении улицы Якубовского. При перестроении не уступил дорогу попутно двигавшемуся автомобилю Volvo, от удара он не справился с управлением и совершил наезд на стоящие Opel, Audi, Mazda и Renault.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.