закрыть
3 июня 2024, понедельник, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске на Притыцкого столкнулись шесть автомобилей

4
  • 3.06.2024, 22:05
  • 2,278
В Минске на Притыцкого столкнулись шесть автомобилей

Фотофакт.

В Минске на улице Притыцкого собрался «паровоз» из шести автомобилей, сообщает столичная ГАИ. К счастью, в ДТП пострадало только «железо».

По предварительной информации, 3 июня около 17.05 минут 24-летний водитель Volkswagen двигался по улице Притыцкого в направлении улицы Якубовского. При перестроении не уступил дорогу попутно двигавшемуся автомобилю Volvo, от удара он не справился с управлением и совершил наезд на стоящие Opel, Audi, Mazda и Renault.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин