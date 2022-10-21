Дом-будка, бассейн и 69 собак: как белоруска изменила свою жизнь ради животных 6 21.10.2022, 15:13

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Девушка бросила город ради спасения животных.

На воротах табличка «Осторожно, во дворе злая собака». Но информация на ней верна лишь отчасти: судя по лаю за глухим забором, собака там далеко не одна, пишет корреспондент издания «Ганцавіцкі час» Николай Синкевич.

«Не делать никаких резких движений. Надо зайти внутрь и первые несколько минут спокойно постоять», – инструктирует меня хозяйка.

Я заглядываю в приоткрывшиеся ворота – там собралось несколько десятков псов. Разных размеров, окраса и пород. Но все с открытыми пастями, все скалят зубы и лают. Выхода нет: я шагаю туда…

Это было одно из самых острых ощущений в жизни, хотя я не могу пожаловаться на недостаток таковых. Меня мгновенно окружили. Со всех сторон тычутся носами, обнюхивают, лезут на меня с лапами. Лай в это время просто оглушительный, и уже ничего другого услышать невозможно. Наконец, через минут пять-семь, собаки начинают потихоньку успокаиваться и терять интерес. Я с облегчением могу пошевелить руками.

Дом-будка и машина-будка

Всего у Ирины Позняк проживает …69 собак. И все они – полноправные члены ее семьи. Все живут под одной крышей. Хозяйка свое жилище так и именует – дом-будка. Есть у нее и микроавтобус, тоже что-то типа будки на колесах, переоборудованный для перевозки собак. Пассажирские сидения только рядом с водителем. Салон же просто разделен на два этажа. Внутрь помещается сорок особей.

Внешне Ирина – высокая подтянутая дама в полувоенной форме.

«Собаки постоянно становятся на задние лапы и опираются на меня, а когти они стричь не любят, поэтому одежда должна быть крепкая», – объясняет она.

«Одевайте рабочие штаны, собаки будут прыгать», – вспоминаю присланную нам смску перед самым визитом. Кроме того, животные оставляют на одежде шерсть. А бус хозяйки вообще весь в шерсти.

В разговоре наша собеседница прямой и открытый человек, с удовольствием показывает все закоулки своего хозяйства и откровенно отвечает на самые каверзные вопросы.

Сама Ирина из Березы.

«Собак я понимаю лучше, чем людей», – рассказывает она об истоках своего увлечения. – Любила их с детства. Причем, моя мама и сестра к ним равнодушны. Занималась разведением собак. Волонтерила – спасала брошенных животных: лечила, кормила, искала им новых хозяев. Жила с собаками в бабушкиной квартире, и когда их число достигло двадцати – продолжать это стало довольно проблематично».

«Специально искала малолюдную деревню для жительства, – продолжает хозяйка. – Чем меньше людей, тем лучше для нас».

Бросила город ради спасения собак

В итоге она переселилась в глухую деревню Марковичи Дрогичинского района. Говорит, с местными жителями быстро нашла общий язык. Ее подопечные по улицам не бегают, никого не пугают и вреда не приносят. А на прогулки она их специально вывозит на бусе в отдаленный лес.

В Марковичах Ирина купила обычную деревенскую хату, точнее, две соседние. Ветхий был снесен; второй, получше, превращен в дом-будку.

Устройство последнего довольно оригинальное. Во всех дверях прорезаны лазы для питомцев. А по комнатам расставлены лежаки – большие дощатые ящики с невысокими бортами, на дне которых матрасики. Животные в них спят. Некоторые лежаки в два яруса.

У Ирины живут еще четыре кошки. Днем они прячутся на сеновале, а активничают ночью. По словам Ирины, с собаками дружит и не боится их лишь одна кошка. И то даже она в последнее время стала остерегаться, ибо вновь прибывшие молодые постояльцы правил общежития не знают, ведут себя своевольно, и могут чего доброго ухватить зубами.

В самой большой комнате для кошек тоже устроены спальные места …под потолком. В каждом из четырех углов находится треугольная полочка. И там же, под потолком по всему периметру комнаты идет карниз из доски. По нему кошки ходят на свои лежаки. В холодное время года дом отапливается печкой и инфракрасными излучателями. Внутри тепло, так как хозяйка сама теплолюбивая.

Извне хозяйство Ирины напоминает неприступную крепость: оба участка объединены в один большой, а он огорожен двухметровым глухим забором, уходящим к тому же на полметра в землю – это против подкопов.

Кроме дома-будки на участке есть еще «сеновал» – для тех из животных, кому нравятся более естественные условия проживания. Технические помещения. И просторный вольер, в них содержатся больные и прооперированные собаки, т.е. это своего рода больничная палата.

У вас есть бассейн? А у собак Ирины есть

Рядом с домом приличных размеров бассейн с арочной крышей. Правда, половину пластика с крыши снесло ураганом. Да и саму каскадную конструкцию бассейна Ирина считает не совсем удачной. Предназначался он как реабилитационное средство – для животных с обездвиженными конечностями, для их разработки. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что собакам сложно из него выбираться. Зато теперь бассейн открыт для всех и, по словам хозяйки, был самым популярным местом в летнюю жару.

В техническом помещении у Ирины огромный морозильный ларь, в котором хранится еда для ее подопечных. Помимо немалого ежедневного труда проживание такого количества домашних животных еще и прилично влетает в копеечку. Говорит, в месяц на содержание питомника уходит 7-8 тысяч рублей. Откуда деньги? На это ушли все личные сбережения. Теперь средства закончились, и Ирина надеется, что ее спасет бизнес, связанный опять же с собаководством.

Хотите помочь?

Своих собак у Ирины сорок, остальных надо куда-то пристраивать. А в последнее время с этим становится все сложнее. Поэтому хозяйка и не принимает новых питомцев.

Сегодня Ирина не просто волонтер, а эксперт в области защиты животных. У нее есть ответы на все вопросы: как устроить взаимоотношения человека и братьев наших меньших, чтобы не было даже понятия о бродячих или выброшенных животных. У нее есть свои предложения по вопросам прав и обязанностей владельцев. Есть предложения и к законодателям. Она дает консультации как по уходу за собаками, так и по работе с местными органами власти и правоохранителями, потому что во многих отношениях является первопроходцем в этом деле.

Своим образом жизни и мысли Ирина Позняк не вписывается в обывательские представления нашего общества. Да она и не пытается вызвать чье-то одобрение, понимание или похвалу. А добивается владелица частного приюта немногого – всего лишь гуманного отношения человека к животным.

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