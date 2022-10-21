Представители полка Калиновского встретились с руководством Сейма Литвы 21.10.2022, 18:08

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Встреча прошла в Киеве.

Представители полка Калиновского встретились с руководством литовского Сейма. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба белорусских добровольцев.

Общение состоялось в Киеве, куда прибыла делегация литовских парламентариев во главе с вице-спикером Сейма Паулюсом Саударгасом и руководителем комитета нацбезопасности литовского парламента Лауринасом Кащюнасом. Также на встрече присутствовал сопредседатель парламентской группы дружбы с Литвой Верховной Рады Игорь Гузь.

«Были подняты вопросы белорусско-литовских отношений в контексте российской агрессии в отношении Украины и возможной агрессии в отношении Литвы. Кроме того стороны обсудили вопросы потребностей подразделения и этапы оказания необходимой помощи», — отметила пресс-служба полка.

Напомним, 19 октября представители полка Калиновского провели встречу с украинскими народными депутатами. Нардепы заявили, что полк Калиновского для них — легитимный представитель белорусского народа.

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