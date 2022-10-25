Илон Маск показал в действии гигантскую башню, которая будет ловить ракеты 1 25.10.2022, 19:11

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«Мехазилла» позволит сократить интервал между запусками одной и той же ракеты до одного часа.

Глава SpaceX Илон Маск показал в действии гигантскую башню с механизированной рукой под названием «Мехазилла» – на видео она поднимает космический корабль Starship, а затем закрепляет на ракете-носителе Super Heavy.

Эта огромная установка высотой 140 метров в будущем сможет еще и ловить ступени после возвращения с орбиты, пишет Space.com. По мере приближения ракета будет снижать скорость настолько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. Сейчас ракеты вертикально садятся на плавучие платформы.

По задумке, «Мехазилла» позволит существенно сократить интервалы между запусками по сравнению с морскими платформами, поскольку ступени не придется доставлять из Атлантического океана на стартовую площадку.

Еще в начале 2022 планировалось, что корабль Starship SN24 и ракета-носитель Super Heavy Booster 7 отправятся на орбиту этим летом, однако планам не суждено было сбыться. До того как Starship 24 и Booster 7 будут готовы к выходу на орбиту, остались определенные работы.

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