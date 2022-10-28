В Киеве иранская диаспора протестовала против помощи Ирана России

В Киеве иранская диаспора протестовала против помощи Ирана России1
- 28.10.2022, 22:02
Фоторепортаж.
28 октября в Киеве прошла акция протеста представителей иранской диаспоры в Украине против военной помощи Ирана вторгшейся в Украину России, сообщает «Радіо Свобода».
Один из протестовавших, Мазиар Миан, объяснил, что они просят Тегеран прекратить такую помощь (Иран, в частности, предоставил России дроны-камикадзе).
Участники акции держали иранские и украинские флаги, а также такие плакаты, как «Иранский военный, иди на х…» и «Иранский народ с Украиной». Фотографии с мероприятия опубликовало агентство ЕРА.