В Киеве иранская диаспора протестовала против помощи Ирана России 1 28.10.2022, 22:02

Фоторепортаж.

28 октября в Киеве прошла акция протеста представителей иранской диаспоры в Украине против военной помощи Ирана вторгшейся в Украину России, сообщает «Радіо Свобода».

Один из протестовавших, Мазиар Миан, объяснил, что они просят Тегеран прекратить такую помощь (Иран, в частности, предоставил России дроны-камикадзе).

Участники акции держали иранские и украинские флаги, а также такие плакаты, как «Иранский военный, иди на х…» и «Иранский народ с Украиной». Фотографии с мероприятия опубликовало агентство ЕРА.

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