«Если враг захочет зайти из Беларуси через Житомирскую область, мы устроим настоящий ад» 29.10.2022, 11:33

ВСУ наращивают оборону на этом направлении.

Глава Житомирской областной военной администрации Украины Виталий Бунечко заявил, что регион продолжает наращивать оборону. В первую очередь внимание уделяют северной части области.

По словам Бунечко, украинские защитники готовы дать отпор оккупантам, если они попытаются зайти в Украину через Житомирскую область. Об этом глава ОВА рассказал в интервью изданию «Житомир.info».

В областной военной администрации отметили, что с первого дня полномасштабной войны РФ против Украины Житомирщина активно готовится противостоять врагу.

Бунечко заверил, что, если оккупационные войска попытаются вторгнуться в нашу страну через Житомирскую область, им устроят ад.

«С первого дня войны мы ни дня не переставали наращивать нашу оборону на севере области. Я скажу из того, что можно сказать: если враг захочет зайти на территорию Украины через Житомирскую область, мы устроим настоящий ад», – сказал Бунечко.

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