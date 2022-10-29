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«Если враг захочет зайти из Беларуси через Житомирскую область, мы устроим настоящий ад»

  • 29.10.2022, 11:33
«Если враг захочет зайти из Беларуси через Житомирскую область, мы устроим настоящий ад»

ВСУ наращивают оборону на этом направлении.

Глава Житомирской областной военной администрации Украины Виталий Бунечко заявил, что регион продолжает наращивать оборону. В первую очередь внимание уделяют северной части области.

По словам Бунечко, украинские защитники готовы дать отпор оккупантам, если они попытаются зайти в Украину через Житомирскую область. Об этом глава ОВА рассказал в интервью изданию «Житомир.info».

В областной военной администрации отметили, что с первого дня полномасштабной войны РФ против Украины Житомирщина активно готовится противостоять врагу.

Бунечко заверил, что, если оккупационные войска попытаются вторгнуться в нашу страну через Житомирскую область, им устроят ад.

«С первого дня войны мы ни дня не переставали наращивать нашу оборону на севере области. Я скажу из того, что можно сказать: если враг захочет зайти на территорию Украины через Житомирскую область, мы устроим настоящий ад», – сказал Бунечко.

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