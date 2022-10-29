«Если враг захочет зайти из Беларуси через Житомирскую область, мы устроим настоящий ад»
- 29.10.2022, 11:33
ВСУ наращивают оборону на этом направлении.
Глава Житомирской областной военной администрации Украины Виталий Бунечко заявил, что регион продолжает наращивать оборону. В первую очередь внимание уделяют северной части области.
По словам Бунечко, украинские защитники готовы дать отпор оккупантам, если они попытаются зайти в Украину через Житомирскую область. Об этом глава ОВА рассказал в интервью изданию «Житомир.info».
В областной военной администрации отметили, что с первого дня полномасштабной войны РФ против Украины Житомирщина активно готовится противостоять врагу.
Бунечко заверил, что, если оккупационные войска попытаются вторгнуться в нашу страну через Житомирскую область, им устроят ад.
«С первого дня войны мы ни дня не переставали наращивать нашу оборону на севере области. Я скажу из того, что можно сказать: если враг захочет зайти на территорию Украины через Житомирскую область, мы устроим настоящий ад», – сказал Бунечко.