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В Рогачеве задержали участников легендарной группы Tor Band

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  • 29.10.2022, 13:38
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В Рогачеве задержали участников легендарной группы Tor Band

Ее песни стали гимнами белорусской революции 2020 года.

В Рогачеве задержаны участники музыкальной группы Tor Band. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». О ком именно идет речь, правозащитники не уточняется. Однако по данным правозащитников, музыкантов могли задержать вместе с их женами.

По предварительной информации, задержанные находятся в жлобинском ИВС, они получили по 15 суток административного ареста.

Группа Tor Band известна песнями «Мы — не «народец», «Жыве», «Кто, если не ты?!» и другими.

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