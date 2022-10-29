В Рогачеве задержали участников легендарной группы Tor Band

В Рогачеве задержали участников легендарной группы Tor Band1
- 29.10.2022, 13:38
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Ее песни стали гимнами белорусской революции 2020 года.
В Рогачеве задержаны участники музыкальной группы Tor Band. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». О ком именно идет речь, правозащитники не уточняется. Однако по данным правозащитников, музыкантов могли задержать вместе с их женами.
По предварительной информации, задержанные находятся в жлобинском ИВС, они получили по 15 суток административного ареста.
Группа Tor Band известна песнями «Мы — не «народец», «Жыве», «Кто, если не ты?!» и другими.