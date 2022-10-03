Ученые рассказали о самой быстрой птице на Земле 3 3.10.2022, 14:26

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Она может двигаться быстрее, чем гепард.

Гепард известен как самое быстрое животное на Земле. Но когда речь заходит о птицах, которые летают, а не передвигаются по поверхности, ответ не столь очевиден. Как сообщает Live science, рекордсменом по скорости полета и ловли добычи является сапсан.

По данным Национальной федерации дикой природы США, эти птицы встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. На латыни название вида звучит как Peregrinus, что в переводе означает «странник». Это отражает способность птиц мигрировать на расстояние до 25 тысяч километров.

Сапсаны охотятся на добычу с большой высоты, пикируя с воздуха или же какого-то возвышения. Когда птицы замечают цель, они пикируют на высокой скорости, атакуя сжатой лапой, что позволяет оглушить добычу ударом.

Как рассказал Хайн ван Гроу из Лондонского музея естественной истории, во время такой атаки сапсан может развивать скорость до 320 километров в час. Это делает его не только самой быстрой птицей, но и самым быстрым животным в мире.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, экспериментальные «погружения» сапсанов показали, что эти птицы могут развивать даже более высокую скорость, до 389 километров в час. Так, в 1999 году самка сапсана, известная как Ужасная, которая принадлежала летчику и сокольнику Кену Франклину, установила мировой рекорд после того, как ее выпустили из самолета на высоте 5182 метра над уровнем моря. Отмечается, что птице было шесть лет, длина ее тела составляла 40,6 сантиметра, вес – около килограмма, а размах крыльев – 104 сантиметра.

Крылья сапсанов имеют заостренную форму, напоминая крылья истребителей. Это позволяет им уменьшить сопротивление воздуха, что позволяет им летать быстрее. Кроме того, птицы обладают мускулистым каплевидным телом, что также позволяет уменьшить сопротивление воздуха, и «помогает им падать, как пуля». Перья сапсанов также плотно уложены и обладают более жесткой структурой по сравнению с другими соколами.

По данным Национальной федерации дикой природы США, скорость, которую развивают сапсаны, позволяет им охотиться в основном на других птиц, от мелких, как колибри, до крупных, как канадский журавль. В мире число видов птиц, на которых охотятся сапсаны, может достигать 2000.

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