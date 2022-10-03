Лукашисты предлагают разместить радиоактивные отходы БелАЭС в Гомельской области 9 3.10.2022, 19:08

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В настоящее время радиоактивные отходы в Беларуси хранятся в двух местах.

На «общественное обсуждение» вынесен проект Стратегии обращения с радиоактивными отходами. В рамках новой стратегии радиоактивные отходы БелАЭС предлагают разместить в Гомельской области, пишет «Флагшток».

В настоящее время радиоактивные отходы в Беларуси хранятся в двух местах. Основная промышленная площадка по сбору и хранению радиоактивных отходов расположена в окрестностях Минска. Ее эксплуатацией занимается специализированное предприятие «Экорес». Здесь принимаются и хранятся отходы с ионизирующим излучением, например, радиоизотопные извещатели дыма, калибровочные источники для дозиметрических приборов и т. п. Однако хранить здесь радиоактивные отходы БелАЭС не получится: объема существующих хранилищ недостаточно, при этом предельный срок их эксплуатации закончится уже через 18-27 лет.

Единственным пунктом хранения радиоактивных отходов, доставшимся в наследство от СССР, является объект «Гомель-30», который расположен на территории городского посёлка Заречье в Речицком районе. Общий вес зацементированных здесь радиоактивных отходов составляет 12 тонн. В проекте стратегии специалисты рекомендовали ликвидировать этот объект и перенести хранимые здесь радиоактивные отходы в другое место.

Для этого предлагается создать новый централизованный пункт захоронения, куда будут перенесены радиоактивные отходы из Минска, Речицкого района и БелАЭС. Его точное место размещения пока не определено, позже на выбор будут предложены не менее трех альтернативных вариантов.

В стратегии оговаривается, что приоритетом будут пользоваться территории подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, рассматриваются подходящие геологические формации в Гомельской области: толщи глин и соли в районе Мозырского хранилища газа или скальные породы вблизи границы с Украиной.

Разработчики стратегии утверждают, что размещение централизованного пункта захоронения радиоактивных отходов станет «точкой экономического роста» для выбранного региона. Для того, чтобы убедить в этом граждан, планируется развернуть активную пропагандистскую кампанию.

«Замечания и предложения» по проекту Стратегии обращения с радиоактивными отходами предлагается высказывать в специальной теме на правовом форуме с 3 по 13 октября 2022 г.

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