СМИ: Россия начала репетировать тактический ядерный удар

СМИ: Россия начала репетировать тактический ядерный удар10
- 4.10.2022, 8:36
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Приказ поступил в ракетные соединения Балтийского флота РФ.
3 октября в Калининградской области Российской Федерации начались учения ракетных соединений Балтийского флота с применением комплексов «Искандер-М», способными осуществлять выстрелы ракетами с ядерной боеголовкой, информирует российский телеграм-канал Finanz со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу Балтийского флота ВМФ РФ.
Сообщается, что российским военным «сверху» поступил приказ отрепетировать удары тактическим ядерным оружием.
Как известно, «Искандер» может стрелять крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой.
Российски СМИ пишут, что «Искандеры» «выполнят несколько серий электронных пусков по критически важным объектам условного противника».