СМИ: Россия начала репетировать тактический ядерный удар 10 4.10.2022, 8:36

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иллюстрационное фото

Приказ поступил в ракетные соединения Балтийского флота РФ.

3 октября в Калининградской области Российской Федерации начались учения ракетных соединений Балтийского флота с применением комплексов «Искандер-М», способными осуществлять выстрелы ракетами с ядерной боеголовкой, информирует российский телеграм-канал Finanz со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу Балтийского флота ВМФ РФ.

Сообщается, что российским военным «сверху» поступил приказ отрепетировать удары тактическим ядерным оружием.

Как известно, «Искандер» может стрелять крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой.

Российски СМИ пишут, что «Искандеры» «выполнят несколько серий электронных пусков по критически важным объектам условного противника».

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