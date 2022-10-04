Журналисты нашли в магазине туфли за 96 копеек и устроили им краш-тест 4.10.2022, 13:37

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Результат удивляет.

Журналисты Onliner в магазине конфиската «Ваш выбор» нашли дешевые балетки ценой меньше рубля. Они проверили их качество.

Туфли, которые по внешнему виду могут напомнить детские чешки, в реальности оказались обычными балетками на пластиковой подошве. Судя по информации на ценнике, они сделаны в Китае. Верх — из искусственной кожи, подошва полиуретановая. Мы купили их на скидке: раньше они были по 19 рублей 22 копейки, теперь на такие деньги можно купить двадцать пар этих балеток.

Коробку к ним не дали, зато упаковали в пакет — хорошо, что бесплатный. Никакой гарантии, без права на возврат из-за брака — такие правила, это конфискованный товар.

Попытка найти такие балетки в интернете по названию фирмы (Salinna) и артикулу провалилась. Зато мы нашли отзывы о них в интернете. Там пишут что-то в стиле «Дешево и ненадолго». Судя по комментариям, такие туфли в России можно было взять за 300 местных рублей — это 12 белорусских.

Краш-тест

Туфли пахнут как дешевые детские игрушки из пластика, но это если вы будете придирчиво принюхиваться. Если вы придете в такой обуви на работу, то вряд ли будете пахнуть искусственной кожей на весь кабинет.

Наденьте эти туфли с дорогой одеждой, и никто не поймет, что они какие-то особенные.

Цвет кожи равномерный, хотя если присмотреться, то вы увидите, что правая туфля более глянцевая, левая более матовая.

Девушка, примерившая туфли за 96 копеек, сказала о них вот что:«Легкие, удобные. У них тонкая подошва, на улице будет чувствоваться каждый камешек. А вот на сменку — вполне».

Следы клея нигде не видны. Все швы ровные, аккуратные. Внутри текстильная стелька. Задник укреплен материалом, который по цвету напоминает картон, но нет, это искусственная кожа.

Проверка на водостойкость

Журналисты отправляют туфлю в таз, наливают воду. Туфля не тонет, а плавает корабликом. «Конечно, она промокнет», — такое предположение выразил скептик.

Туфля через 20 минут внутри сухая. Такой же сухой она остается и через 30, и через 40 минут плавания в тазу.

Порвать задник и отодрать подошву

Туфля стойко выдерживает попытку порвать задник — швы остаются целыми.

Подошва приклеена практически намертво, но когда тестировщики пытаются отделить ее от туфли, кожа на заднике немного сдается и лопается из-за растяжения. Зато нос и бока все выдерживают.

Гибкость подошвы

Скептик, наблюдавший за тестом, предположил, что эта подошва разломается на две части, если туфли сложить вдвое. И снова-таки — туфли демонстрируют стойкость. Кожа тоже остается в порядке — никаких трещин и даже серьезных заломов.

Стелька

Ее помогает вырвать сильный мужчина — снова удивляет качество изготовления обуви. Внутри — какой-то полимерный материал и картон. Картон? Не удивляйтесь, это обычное дело — в вашей обуви, возможно, он тоже есть.

Резюме

Здесь тот самый случай, когда реальность превосходит ожидания. Туфли сделаны добротно, хорошо прошиты, как следует проклеены. Есть вероятность, что далеко вы в таких туфлях не уйдете, если решите носить их на улице. Тем не менее — топ за свои деньги, даже если мы бы их купили без скидки — за 19 рублей.

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