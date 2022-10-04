«Кто будет взвешивать на поле, сколько дети носят картошки в ведре?» 4 4.10.2022, 17:19

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Педагог - о том, законно ли отправлять учащихся на сельхозработы.

Накануне белорусский правитель потребовал «мобилизовать» всех на уборку урожая. Он подчеркнул, что привлекать к сельхозработам следует все категории граждан, включая школьников и студентов. Законно ли это?

— Труд несовершенннолетних в Беларуси, на самом деле, достаточно неплохо урегулирован с точки зрения законодательства, а именно и Трудовым кодексом (ТК), и постановлениями ряда министерств, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» преподаватель Сергей Ольшевский. — И, первое, что следует знать: несовершеннолетние могут трудиться только в свободное от учебы время. Это четко прописано в ст. 115 ТК.

А согласно постановлению совмина № 958 (от 23 июня 2010 г.), осуществлять этот процесс можно только на основании заключенного трудового договора.

В той же ст. 115 ТК указана и установленная для учащихся продолжительность рабочего дня. Допустим, для учеников школ и учреждений профессионально-технического и специального образования в возрасте от 14 до 16 лет время работы может составлять 2 часа 18 минут, в возрасте от 16 до 18 лет — 3 часа 30 минут.

В то же время Лукашенко говорил про «5-6 часов» работы, которые пойдут «в радость и родителям, и ребенку». Но столько несовершеннолетним детям работать нельзя!

В целом, согласно закону, продолжительность ежедневной работы для работников в возрасте от 14 до 16 лет, даже не в учебное время, не может превышать 4 часа 36 минут, – сказал Ольшевский.

Упоминание о сельхозработах для школьников уже несколько лет у белорусов ассоциируется с трагедией, которая произошла в Молодечно. Там 29 сентября 2016 года во время уборки картошки на поле под колесами грузовика погибла 13-летняя восьмиклассница. Впоследствии выяснилось, что девочка имела проблемы со слухом и могла не услышать сигнал машины.

В процессе расследования этого громкого дела, чиновники из Минобразования категорически заявляли, что учащихся запрещено привлекать к выполнению работ (оказанию услуг), не предусмотренных учебным планом или планом воспитательной работы.

В итоге водитель грузовика за смертельный наезд на школьницу был приговорен к 3 годам ограничения свободы, двух учительниц, сопровождавших учеников, наказали двумя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

— Для того, чтобы детей реально оформить на работу, нужно соблюсти кучу бюрократических процедур, — предупреждает собеседник «Салідарнасці». — Перед тем, как заключить трудовой договор, необходимо получить разрешение хотя бы от одного законного представителя.

Также перед приемом на работу все дети обязаны пройти медкомиссию. Ну, и самое главное, министерством здравоохранения установлены специальные нормы по подъему тяжестей для несовершеннолетних.

Допустим, девочкам 14 лет можно поднимать груз весом не более 3 кг, 15-летним — не более 4 кг, 16-летним — не более 5 кг. Кто будет контролировать и взвешивать на поле, сколько дети носят в ведре? Все мы были на картошке с 10-килограммовыми кошиками, которые нужно было и носить, и поднимать.

При этом установлена и предельная нагрузка подъема с пола за рабочую смену, которая, например, для девочек 14 лет равна 90 кг.

Есть и другие документы, которые будут обязаны изучить ответственные за отправку подростков на поля. То же постановление Министерства труда и соцзащиты № 67 (от 27 июня 2013 г.), согласно которому применение труда лиц моложе 18 лет запрещено «в условиях низких температур (от 6 °С и ниже)». Есть там и пункт о работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную.

С учетом всех норм законодательства, я не знаю, что могут делать дети на полях. Очевидно, что привлекать их к работам в том формате, который был озвучен, незаконно.

Тем не менее, педагог допускает, что в стране, где «любые приказы руководства исполняются задним числом и под ружье», практику отправки детей на картошку все-таки могут вернуть.

— По крайней мере, каждый родитель должен знать, что он имеет право запретить посылать своего ребенка на сельхозработы. Никто не может принудить детей к труду. И ТК пока никто не отменял.

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